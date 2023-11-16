فاعليات شعبية وحزبية ونقابية تدين استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 16 تشرين الثاني (بترا)- دانت فاعليات حزبية ونقابية استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة والتي تعد جريمة بشعة ضد الأطباء والكوادر الطبية.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، إن اعتداء الكيان المحتل على المستشفى الميداني الأردني في غزة، جريمة بشعة وجبانة تعبر عن وحشية ودناءة العقلية التي يفكر بها الكيان المحتل، الذي يقتل الأطفال والأبرياء والعُزل ويستهدف الأيادي البيضاء من الأطباء والكوادر الطبية ويقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس.

وأكد العبابنة في بيان اليوم الخميس، أن المستشفى الأردني الميداني في غزة ومنذ تأسيسه عام 2009، حمل أعظم رسالة إنسانية طبية أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الأهل في غزة، ليقدم لهم العون الطبي على مر الحروب التي استهدفت الأشقاء، وأن ما قام به الاحتلال باستهدافه للكادر الطبي الأردني، هو انعكاس لفشله وكرهه للأردن ومواقفه التي عرته وكشفت وحشيته أمام العالم بأسره.

وأضاف، أن النقابة لن تتوان عن دعم المستشفى بكل السبل الطبية والدوائية ليبقى شعلة خير وإنسانية ليضمد جراح أهل غزة، مؤكدًا وقوف النقابة خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والجيش العربي المصطفوي في كل المواقف التي كانت وستبقى مشرفة ونبيلة وتدافع عن حق الأشقاء الفلسطينيين بالعيش بسلام في دولتهم المستقلة.

وفي الرمثا، نظم حزب الميثاق الوطني حوارية سياسية حول مستجدات الأوضاع في غزة ودور الأحزاب السياسية، ضمن سلسلة الحواريات السياسية المساندة للأشقاء في غزة.

واستنكر الحزب، استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة.

وتحدثت مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية والوطنية في الحزب الدكتورة روان الحياري، عن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة وتداعياتها السياسية والأمنية والصحية وجرائم الحرب وسط الصمت الدولي.

وأشارت إلى الموقف المتقدم للأردن والسياسة الخارجية الأردنية بقيادة جلالة الملك وأثر الخطاب السياسي الأردني العابر للقارات في إعادة التوازن للموقف الدولي بقوة طرحه ومضمونه الذي يوحد الإنسانية ويدعو إلى احترام القوانين الدولية ويظهر مجريات ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

وتحدث مساعد الأمين العام لشؤون العمل في الحزب ضيف الله أبو عاقوله، عن التظاهرات السلمية للتعبير عن الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزه وجهود الحزب في هذا الإطار.

وفي إربد، واصلت الفاعليات الشعبية والسياسية والمدنية إدانتها لاعتداء قوات الاحتلال على مستشفيات غزة بما فيها المستشفى الميداني الأردني.

وأكدت هذه الفعاليات في وقفة أمام مجمع النقابات المهنية، أنه بات على المجتمع الدولي أن يدرك مآلات عنجهية قوات الاحتلال المدعومة أميركيا وأثرها على استقرار المنطقة التي ستتحول إلى ساحات للحرب على أكثر من صعيد إذا ما استمر هذا العدوان الغاشم والوحشي بارتكاب المجازر الإنسانية دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية.

ودعوا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للعمل على كف آلة الإجرام الصهيونية التي تضرب بعرض الحائط كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأكدوا، أن قصف المستشفى الميداني الأردني وإصابة 7 من طاقمه إضافة إلى قصف وتدمير المستشفيات الأخرى في قطاع غزة لن تفت في عضد الأردن بان يبقى نصيرا وظهيرا وسندا للشعب الفلسطيني على كل الأرض الفلسطينية.

وقال رئيس دائرة محافظة إربد لحزب تقدم المهندس محمود الربابعة، إن استهداف جنود الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني عمل إجرامي واعتداء صارخ على كوادر طبية هدفها إنساني، وهو ما يؤكد سعي الكيان الصهيوني الغاصب لتعطيل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في غزة.

وأكد، أن الجهود التي بذلها الأردن بقيادة جلالة الملك والرسائل التي حملها لكل القوى العالمية، أسهمت في فضح ممارسات الاحتلال التي طالما نبّه لها جلالة الملك، وكشف تعنّته وإصراره على كسر جميع القواعد القانونية والأخلاقية والإنسانية وهجومه المدمر غير المبرر على قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب وقفاً فورياً للنار وإفساح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية داعيا إلى محاكمة الكيان الصهيوني الغاصب بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية.

من جهتها، اعتبرت الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية قصف محيط المستشفى الميداني الأردني جريمة حرب وخروج على القانون الدولي، مؤكدة وقوفها خلف القيادة الهاشمية والطواقم الطبية في دعم الصمود الفلسطيني.

ودعت في بيان الحكومة إلى اتخاذ جميع الخطوات القانونية والسياسية ضد حكومة الاحتلال للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروج عن كل القوانين الأعراف والتقاليد وتعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما دان رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد، قصف سلطات الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني، وإصابة 7 من كوادره والذي يعد امتداداً للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

وقال في بيان، إن المستشفيات والطواقم الطبيّة وسيارات الإسعاف التي يجري استهدافها تتمتع بالحماية طبقاً للقانون الدولي الإنساني.

وناشد المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بوقف حرب الإبادة فوراً والسماح بدخول المساعدات الضرورية إلى غزة خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمياه والكهرباء والغذاء حفظاً وصوناً لحياة المصابين واستدامة عمل المستشفيات.

--(بترا)

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16/11/2023 20:34:27