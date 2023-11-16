الإمارات تدشن أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 16 تشرين الثاني (بترا)- دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
وقال نائب حاكم إمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، لدى تدشينه المحطة اليوم الخميس إن بلاده في ظل قيادتها الرشيدة ماضية في خططها لتعزيز أمن الطاقة ومصادرها عبر خلق مزيج متنوع ومرن يساهم في خفض الانبعاثات ويدعم الاقتصاد الإماراتي وجهود التنمية المستدامة.
ويأتي تدشين المشروع الإماراتي الرائد مع قرب استضافة الإمارات لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ليكون المشروع نموذجا للمشاريع التي تُنفّذ وفقاً للاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى رفع حصة الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ودعم المساعي العالمية لتحفيز العمل المناخي الفاعل.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
16/11/2023 20:16:44
MENAFN16112023000117011021ID1107442184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.