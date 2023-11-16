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الإمارات تدشن أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد

11/16/2023 2:41:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أبوظبي 16 تشرين الثاني (بترا)- دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
وقال نائب حاكم إمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، لدى تدشينه المحطة اليوم الخميس إن بلاده في ظل قيادتها الرشيدة ماضية في خططها لتعزيز أمن الطاقة ومصادرها عبر خلق مزيج متنوع ومرن يساهم في خفض الانبعاثات ويدعم الاقتصاد الإماراتي وجهود التنمية المستدامة.
ويأتي تدشين المشروع الإماراتي الرائد مع قرب استضافة الإمارات لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ليكون المشروع نموذجا للمشاريع التي تُنفّذ وفقاً للاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى رفع حصة الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ودعم المساعي العالمية لتحفيز العمل المناخي الفاعل.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
16/11/2023 20:16:44

MENAFN16112023000117011021ID1107442184

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