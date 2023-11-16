مديرية شباب محافظة إربد تنظم معرضًا بعنوان صنع في مراكزنا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد اليوم، معرضًا للمنتوجات والدورات التدريبية بعنوان"صنع في مراكزنا"، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس محافظة إربد منير غرايبة، ومدير شباب إربد يحيى المومني، وأعضاء مجلس المحافظة، ورؤساء، ومنتسبي المراكز الشبابية.

وأكد الغرايبة أهمية عقد الدورات التدريبية والتشغيلية التي تدخل ضمن سياسة وزارة الشباب لتأهيل الشباب لسوق العمل، وفتح المشاريع الخاصة بهم، مثمناً الجهود المبذولة في خدمة القطاع الشبابي في محافظة إربد .

من جانبه، بين مدير شباب إربد ، أن هذه الدورات نظمت لتدريب منتسبي المراكز الشبابية وتطوير مهاراتهم لتكون مصدر دخل للشباب والشابات المشاركين، وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية الخاصة في المستقبل القريب لتعود عليهم بالنفع المادي.

وأشار إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام إلى هذه المعارض واستفادوا من التدريبات التي تقدمها الوزارة والمراكز الشبابية للمشاريع في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية المختلفة.

وتضمن المعرض العديد من الصناعات اليدوية والحرفية من خزفيات ومطرزات، إضافة للصناعات التجميلية والمنتجات المتنوعة والرسم على الزجاج والخياطة وعددا من الصناعات الخفيفة والفسيفساء وأعمال القش، ولوحات الفن التشكيلي .

ويهدف المعرض إلى عرض وتسويق المنتجات اليدوية والحرفية للدورات التدريبية التي تقام في المراكز الشبابية طيلة أيام العام، وإبراز القدرات الحرفية عند الشباب في المراكز الشبابية.

وفي ختام المعرض، قدم المومني الدروع والشهادات التقديرية تكريما للموظفين الذين أنهوا خدماتهم هذا العام، وتقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل من أجل خدمة أبناء مجتمعهم ووطنهم .

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

16/11/2023 20:14:30