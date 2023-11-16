مديرية شباب محافظة إربد تنظم معرضًا بعنوان صنع في مراكزنا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد اليوم، معرضًا للمنتوجات والدورات التدريبية بعنوان"صنع في مراكزنا"، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس محافظة إربد منير غرايبة، ومدير شباب إربد يحيى المومني، وأعضاء مجلس المحافظة، ورؤساء، ومنتسبي المراكز الشبابية.
وأكد الغرايبة أهمية عقد الدورات التدريبية والتشغيلية التي تدخل ضمن سياسة وزارة الشباب لتأهيل الشباب لسوق العمل، وفتح المشاريع الخاصة بهم، مثمناً الجهود المبذولة في خدمة القطاع الشبابي في محافظة إربد .
من جانبه، بين مدير شباب إربد ، أن هذه الدورات نظمت لتدريب منتسبي المراكز الشبابية وتطوير مهاراتهم لتكون مصدر دخل للشباب والشابات المشاركين، وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية الخاصة في المستقبل القريب لتعود عليهم بالنفع المادي.
وأشار إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام إلى هذه المعارض واستفادوا من التدريبات التي تقدمها الوزارة والمراكز الشبابية للمشاريع في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية المختلفة.
وتضمن المعرض العديد من الصناعات اليدوية والحرفية من خزفيات ومطرزات، إضافة للصناعات التجميلية والمنتجات المتنوعة والرسم على الزجاج والخياطة وعددا من الصناعات الخفيفة والفسيفساء وأعمال القش، ولوحات الفن التشكيلي .
ويهدف المعرض إلى عرض وتسويق المنتجات اليدوية والحرفية للدورات التدريبية التي تقام في المراكز الشبابية طيلة أيام العام، وإبراز القدرات الحرفية عند الشباب في المراكز الشبابية.
وفي ختام المعرض، قدم المومني الدروع والشهادات التقديرية تكريما للموظفين الذين أنهوا خدماتهم هذا العام، وتقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل من أجل خدمة أبناء مجتمعهم ووطنهم .
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
16/11/2023 20:14:30
MENAFN16112023000117011021ID1107442182
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