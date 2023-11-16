اختتام فعاليات مؤتمر الأردن تاريخ وحضارة في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 16 تشرين الثاني (بترا)- اختتم على مسرح المركز الثقافي في محافظة عجلون اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي السابع الموسوم بـ(الأردن تاريخ وحضارة الأسماء الجغرافية ودلالاتها، آصالة، هوية، انتماء، وذاكرة وطن) بتنظيم من جمعية عجلون للبحوث والدراسات ورابطة الكتاب الأردنيين في المحافظة .
واشتملت فعاليات الاختتام على جلسات عمل تضمنت عددا من الأوراق برئاسة الدكتور سلطان الزغول والدكتور محمد فاضل الخطاطبة و أوراق عمل عن دراسة المعاني اللغوية لأسماء قرى وأحواض في لواء الكورة ولواء المزار الشمالي قدمها الدكتور احمد الجوارنة واسم الأردن والدلالات الجغرافية والتاريخية للدكتور وليد العريض، والأسماء الجغرافية في الأردن للدكتور بكر خازر المجالي .
كما وتناولت الجلسات، أوراق عمل تتعلق بتأثير الأسماء الشعبية في أسماء المناطق (بلدية عنجرة أنموذجًا) للدكتور رفعات الزغول، وأسماء مواقع تلال وسهول بلدية صخرة قدمها الدكتور احمد المومني عبر تقنية زووم وهوية الطوبونيم بين الذاكرة الوطنية والتشويه الاستعماري في الجزائر ولاية المدية نموذجا عبر تقنية زووم قدمتها الدكتورة مليكة الصالحي، ودلالة أسماء بعض المدن والقرى والمواقع التاريخية للأردن قدمها الدكتور محمد الصوريركي وبين عبقرية المكان وحقائق في محافظة عجلون للدكتور عبد المجيد جرادات وأسماء الأمكنة ومعانيها في لواء كفرنجة للدكتور علي العبدي .
وفي نهاية المؤتمر تم توزيع الشهادات على المشاركين وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
--(بترا)
ع. ف/م ق/ح أ
16/11/2023 20:12:52
MENAFN16112023000117011021ID1107442181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.