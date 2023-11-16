اختتام فعاليات مؤتمر الأردن تاريخ وحضارة في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 16 تشرين الثاني (بترا)- اختتم على مسرح المركز الثقافي في محافظة عجلون اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي السابع الموسوم بـ(الأردن تاريخ وحضارة الأسماء الجغرافية ودلالاتها، آصالة، هوية، انتماء، وذاكرة وطن) بتنظيم من جمعية عجلون للبحوث والدراسات ورابطة الكتاب الأردنيين في المحافظة .

واشتملت فعاليات الاختتام على جلسات عمل تضمنت عددا من الأوراق برئاسة الدكتور سلطان الزغول والدكتور محمد فاضل الخطاطبة و أوراق عمل عن دراسة المعاني اللغوية لأسماء قرى وأحواض في لواء الكورة ولواء المزار الشمالي قدمها الدكتور احمد الجوارنة واسم الأردن والدلالات الجغرافية والتاريخية للدكتور وليد العريض، والأسماء الجغرافية في الأردن للدكتور بكر خازر المجالي .

كما وتناولت الجلسات، أوراق عمل تتعلق بتأثير الأسماء الشعبية في أسماء المناطق (بلدية عنجرة أنموذجًا) للدكتور رفعات الزغول، وأسماء مواقع تلال وسهول بلدية صخرة قدمها الدكتور احمد المومني عبر تقنية زووم وهوية الطوبونيم بين الذاكرة الوطنية والتشويه الاستعماري في الجزائر ولاية المدية نموذجا عبر تقنية زووم قدمتها الدكتورة مليكة الصالحي، ودلالة أسماء بعض المدن والقرى والمواقع التاريخية للأردن قدمها الدكتور محمد الصوريركي وبين عبقرية المكان وحقائق في محافظة عجلون للدكتور عبد المجيد جرادات وأسماء الأمكنة ومعانيها في لواء كفرنجة للدكتور علي العبدي .

وفي نهاية المؤتمر تم توزيع الشهادات على المشاركين وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

--(بترا)

ع. ف/م ق/ح أ

16/11/2023 20:12:52