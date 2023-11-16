ورشة في إربد الأهلية حول الدور الاقتصادي للضمان الاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جامعة إربد الأهلية اليوم الخميس، ورشة تناولت الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مستوى الأفراد والمنشآت في الأردن .

وأكد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور محمد مقابلة خلال الافتتاح، أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مستوى الأفراد والمؤسسات في الأردن بما توفره من تأمين اجتماعي للعجز والشيخوخة بالدرجة الأولى ومختلف شرائح المشتركين والتي تُسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي لفئات المجتمع.

وتناول المتحدثون في الورشة، إبراهيم الرحامنة، وهيثم الطيب، وعلام المصري، من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الحديث حول التعريف بشروط استحقاق المنافع التأمينية وآلية احتسابها وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته الجديدة والأنظمة الصادرة بموجبه.

وأشاروا إلى أبرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديدة لعام 2023، المتصلة في احتساب رواتب التقاعد المبكر، والشيخوخة، وتأمين إصابات العمل وشروط الاستحقاق وآلية احتساب بدل التعويضات ورواتب اعتلال الإصابة.

وأوضحوا، أسس تأمين الأمومة وشروط وآلية احتساب بدل إجازة الأمومة وبدل الرعاية وفقًا للتعديلات الجديدة، وبدل التعطل عن العمل، وبدل راتب الاعتلال الجزئي والكلي، وراتب الوفاة الطبيعية للمنتفعين وشروطه وآلية احتسابه.

--(بترا)

أ غ/م ق/ح أ

16/11/2023 20:10:24