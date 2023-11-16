ورشة في إربد الأهلية حول الدور الاقتصادي للضمان الاجتماعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جامعة إربد الأهلية اليوم الخميس، ورشة تناولت الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مستوى الأفراد والمنشآت في الأردن .
وأكد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور محمد مقابلة خلال الافتتاح، أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مستوى الأفراد والمؤسسات في الأردن بما توفره من تأمين اجتماعي للعجز والشيخوخة بالدرجة الأولى ومختلف شرائح المشتركين والتي تُسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي لفئات المجتمع.
وتناول المتحدثون في الورشة، إبراهيم الرحامنة، وهيثم الطيب، وعلام المصري، من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الحديث حول التعريف بشروط استحقاق المنافع التأمينية وآلية احتسابها وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته الجديدة والأنظمة الصادرة بموجبه.
وأشاروا إلى أبرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديدة لعام 2023، المتصلة في احتساب رواتب التقاعد المبكر، والشيخوخة، وتأمين إصابات العمل وشروط الاستحقاق وآلية احتساب بدل التعويضات ورواتب اعتلال الإصابة.
وأوضحوا، أسس تأمين الأمومة وشروط وآلية احتساب بدل إجازة الأمومة وبدل الرعاية وفقًا للتعديلات الجديدة، وبدل التعطل عن العمل، وبدل راتب الاعتلال الجزئي والكلي، وراتب الوفاة الطبيعية للمنتفعين وشروطه وآلية احتسابه.
--(بترا)
أ غ/م ق/ح أ
16/11/2023 20:10:24
MENAFN16112023000117011021ID1107442180
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