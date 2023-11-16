تربية قصبة الكرك تختتم فعاليات مبادرة مدرستي مساحتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 16 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الخميس في مدرسة نور الحسين الثانوية للبنات فعاليات مبادرة "مدرستي مساحتي" بحضور رئيس قسم التعليم العام الأستاذ محمد الفراية وأعضاء القسم خالد المبيضين والدكتور أحمد المجالي ورئيس قسم الإعلام المهندس إبراهيم العرود وعدد من أهالي الطلبة.
وأوضح ضابط ارتباط المبادرة جهاد الصرايرة، أن هذه المبادرة التي رعى اختتامها مندوب مدير التربية مدير الشؤون التعليمية الأستاذ نضال الفتينات تنطلق من حاجة الطلبة إلى مساحة خاصّة بهم، وتحتوي على إبداعاتهم وتساهم في تأمين مساحة مكانية ومعنوية تحتضن الأنشطة المتنوّعة التي تُحاكي رغبات الطلبة وتوفر بيئة تعليمية آمنه ومحفزة للطلبه، وتزيد الطلبة بمعارف ومهارات حياتية من خلال الأندية (نادي صورة وحكاية، ونادي القيادة، ونادي حقوق الإنسان).
وأضاف، أن المبادرة تخرجَ منها 100 طالبة وتم تدريبهم على مدار 10 أسابيع وبواقع يومين من كل أسبوع بواقع ثلاث ساعات أسبوعيًا.
وثمنت مديرة المدرسة الدكتورة بندر المبيضين جهود الجهات الداعمة لمثل هذه المبادرات الطلابية والتي تتيح المجال لهم لإبراز مهاراتهم وصقل شخصياتهم وإكسابهم المهارات الشخصية والقيادية اللازمة لبلورة طاقاتهم وتوجيهها نحو بناء انفسهم وصولا إلى تحقيق العديد من الأهداف التربوية المنشودة.
واشتمل حفل الاختتام على كلمات وفقرات أدبيةً متنوعة ومشاهد مسرحية ناقشت مواضيع معاصرةً مختلفة.
--(بترا)
م ع/م ق/ح أ
16/11/2023 20:06:03
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