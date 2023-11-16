تربية قصبة الكرك تختتم فعاليات مبادرة مدرستي مساحتي

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الكرك 16 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الخميس في مدرسة نور الحسين الثانوية للبنات فعاليات مبادرة "مدرستي مساحتي" بحضور رئيس قسم التعليم العام الأستاذ محمد الفراية وأعضاء القسم خالد المبيضين والدكتور أحمد المجالي ورئيس قسم الإعلام المهندس إبراهيم العرود وعدد من أهالي الطلبة.

وأوضح ضابط ارتباط المبادرة جهاد الصرايرة، أن هذه المبادرة التي رعى اختتامها مندوب مدير التربية مدير الشؤون التعليمية الأستاذ نضال الفتينات تنطلق من حاجة الطلبة إلى مساحة خاصّة بهم، وتحتوي على إبداعاتهم وتساهم في تأمين مساحة مكانية ومعنوية تحتضن الأنشطة المتنوّعة التي تُحاكي رغبات الطلبة وتوفر بيئة تعليمية آمنه ومحفزة للطلبه، وتزيد الطلبة بمعارف ومهارات حياتية من خلال الأندية (نادي صورة وحكاية، ونادي القيادة، ونادي حقوق الإنسان).

وأضاف، أن المبادرة تخرجَ منها 100 طالبة وتم تدريبهم على مدار 10 أسابيع وبواقع يومين من كل أسبوع بواقع ثلاث ساعات أسبوعيًا.

وثمنت مديرة المدرسة الدكتورة بندر المبيضين جهود الجهات الداعمة لمثل هذه المبادرات الطلابية والتي تتيح المجال لهم لإبراز مهاراتهم وصقل شخصياتهم وإكسابهم المهارات الشخصية والقيادية اللازمة لبلورة طاقاتهم وتوجيهها نحو بناء انفسهم وصولا إلى تحقيق العديد من الأهداف التربوية المنشودة.

واشتمل حفل الاختتام على كلمات وفقرات أدبيةً متنوعة ومشاهد مسرحية ناقشت مواضيع معاصرةً مختلفة.

--(بترا)

م ع/م ق/ح أ

16/11/2023 20:06:03