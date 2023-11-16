وزارة الزراعة : الأردن لا يستورد أي منتج زراعي من إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، إن الأردن لا يستورد أي منتج زراعي من إسرائيل منذ ما يزيد عن 5 أعوام.

وأضاف المجالي أن وزارة الزراعة تمنع استيراد تمور المجهول إلى الأردن من أي مصدر حول العالم وذلك تحت سياسة الحفاظ على المنتج الوطني، وأن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر على مزارعي النخيل والاقتصاد الوطني والاستثمار في القطاع الزراعي وبالتالي فإن الوزارة لن تسمح بمثل هذا التشهير بالمنتج الوطني، مؤكدًا أن الوزارة ستلاحق قانونيًا مروجي ومتداولي هذه الإشاعات العارية عن الصحة.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت شائعات حول استيراد الأردن تمر المجهول من إسرائيل، وقال رئيس جمعية التمور الأردنية JODA المهندس أنور حداد، إن الأردن لا يستورد تمور المجهول من أي مصدر في العالم وأن الأردن يصدر تمور المجهول إلى أكثر من 15 دولة حول العالم بواقع 14 ألف طن سنويًا ، حيث أصبح الأردن يحتل المرتبة التاسعة من حيث قيمة التمور المصدرة والمرتبة الثالثة عشرة من حيث الكمية، مؤكدًا ان سمعة التمور الأردنية في السوق العالمي تفوقت على مثيلاتها من جميع الدول بسبب المناخ الخاص في أخفض بقعة على كوكب الأرض.

وبين حداد، أن الاحتراف الذي وصل إليه المزارع الأردني في إنتاج تمور المجهول المعبقة بمناخ البحر الميت قرب مغطس السيد المسيح علية السلام وزيادة هذا الطلب توجع الكثير من المنافسين في السوق الدولي لذلك نتعرض من فترة لأخرى إلى إشاعات ومنشورات وبيانات وتشابه أسماء وقصص سلامة الغذاء وغيرها العديد من الحيل التي أصبح يعرفها تجار التمور جيدًا حول العالم ويميزونها والتي تستهدف النيل من هذه السمعة.

وأشار إلى أنه ستنظم زيارة للصحفيين والمهتمين إلى مزارع المجهول في غور الأردن للاطلاع عن كثب على نخيل الأردن الذي يقترب من المليون نخلة.

--(بترا)

رح/م ق/ح أ

16/11/2023 20:04:53