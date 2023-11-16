الإمارات تعتزم إقامة 3 محطات تحلية لمياه البحر في رفح داخل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 16 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تعتزم إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة لدعم الشعب الفلسطيني.
وبحسب بيان صدر اليوم الخميس، تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 200 ألف جالون يومياً بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يومياً.
وتأتي المبادرة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي وجه بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتجسيدًا لمواقف دولة الإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حالياً.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
16/11/2023 20:02:59
MENAFN16112023000117011021ID1107442177
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