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الإمارات تعتزم إقامة 3 محطات تحلية لمياه البحر في رفح داخل غزة

11/16/2023 2:41:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أبوظبي 16 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تعتزم إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة لدعم الشعب الفلسطيني.
وبحسب بيان صدر اليوم الخميس، تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 200 ألف جالون يومياً بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يومياً.
وتأتي المبادرة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي وجه بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتجسيدًا لمواقف دولة الإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حالياً.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
16/11/2023 20:02:59

MENAFN16112023000117011021ID1107442177

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