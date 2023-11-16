ندوة تعاين مفاهيم الفلسفة ووظائفها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- عاينت ندوة عقدتها جمعية الثقافة الفلسفية مساء اليوم الخميس في القاعة الرئيسة بدائرة المكتبة الوطنية بعمان، مفاهيم الفلسفة ووظائفها والفلسفة والمقاومة.

واستعرض نائب رئيس الجمعية الدكتور عزمي السيد في الندوة التي حضرها مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، وأدارها رئيس الجمعية الدكتور احمد ماضي، تاريخ الفلسفة منذ العهود القديمة لا سيما الحضارة الإغريقية، لافتا الى ان اصل الفلسفة جاء من منطقتنا بحسب العديد من الدراسات والباحثين المعاصرين حيث يرى البعض ان اصلها من بابل فيما يرى آخرون أنها من مصر القديمة.

وبين، أن للفلسفة وظيفتان، الأولى نظرية وتُعنى بالبحث عن الحقائق في الوجود، فيما الثانية تطبيقية وتعنى بكيفية تعامل الإنسان مع جوانب الوجود.

وأشار إلى أن المسلمين اهتموا بالفلسفة التي نقلوها عن الحضارة الإغريقية وذلك لحاجتهم الحضارية لها وازدهرت في عصر الخليفة العباسي المأمون، لافتا إلى أن الفلاسفة وعلماء الفقه المسلمين اجمعوا على أنه لا تعارض بين الدين والفلسفة إذ كليهما يؤديان إلى حقيقة واحدة بعكس ما حدث من تناقض في الغرب لا سيما في زمن الفيلسوف توما الاكويني خلال العصور الوسطى في أوروبا حيث ان للدين حقيقة وللفلسفة حقيقة أخرى.

بدورها، بينت رئيسة قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية الدكتورة دعاء خليل علي في تناولها لموضوع الفلسفة والمقاومة معنى المفهومين والعلاقة بينهما، موضحة أن الفلسفة هي السعي وراء المعرفة من خلال إعمال العقل، وذلك بالتفكر بما يحدث ببذل جهد عقلي تحليلي نقدي لينتج عنه موقف عقلي فكري، أما المقاومة تعني رفض الخضوع لإرادة الآخرين وهي ردة فعل على واقع مفروض.

وأوضحت، أن وظيفة الفلسفة متجددة بحسب سياقات العصر وقضاياه، كما أن مفهوم المقاومة واسع ومتنوع ويفتح على مفاهيم أخرى، مستعرضة أشكال المقاومة ومنها المقاومة بالسلاح وبالكلمة وبالمقاطعة.

كما أوضحت الفرق بين مفهومي المقاومة والإرهاب بحيث ان الأولى تواجه وتتصدى للظلم فيما الثانية توقع الظلم على الآخرين، لافتة الى أهمية دور المشتغلين بالفلسفة في رفع الوعي المجتمعي والارتقاء بفكره.

وكان الدكتور ماضي، أشار في مستهل الندوة الى أن هذه الندوة تأتي بمناسبة احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للفلسفة الذي يصادف ثالث خميس من شهر تشرين الثاني في كل عام واعتمدته منذ عام 2002.

--(بترا)

م ت/م ق/ح أ

16/11/2023 20:02:09