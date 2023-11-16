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فرنسا تصف عنف المستوطنين في الضفة الغربية بأنه سياسة إرهاب

11/16/2023 2:41:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-نددت فرنسا اليوم الخميس بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وفي حديثها للصحافيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر، إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع، وفق ما نقلته قناة فرانس 24.
وأضافت، أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
16/11/2023 19:54:54

MENAFN16112023000117011021ID1107442175

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