فرنسا تصف عنف المستوطنين في الضفة الغربية بأنه سياسة إرهاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-نددت فرنسا اليوم الخميس بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وفي حديثها للصحافيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر، إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع، وفق ما نقلته قناة فرانس 24.
وأضافت، أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
16/11/2023 19:54:54
MENAFN16112023000117011021ID1107442175
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