الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2712

MENAFN - Jordan News Agency)

أبوظبي 16 تشرين الثاني (بترا)- رحبت دولة الإمارات باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة.

واعتبرت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، أن اعتماد القرار ما هو إلا بداية نحو الرد على هذه الحرب والتعامل مع الأزمة.

وصوتت دولة الإمارات العضو العربي في المجلس لصالح القرار نظراً لتلبيته الحاجات الأساسية العاجلة التي تراعي وضع الأطفال في غزة بشكل خاص.

--(بترا)

ف ش/م ق/ح أ

16/11/2023 19:53:56