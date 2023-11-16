الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2712

الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2712
التاريخ
11/16/2023 2:41:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 16 تشرين الثاني (بترا)- رحبت دولة الإمارات باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة.
واعتبرت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، أن اعتماد القرار ما هو إلا بداية نحو الرد على هذه الحرب والتعامل مع الأزمة.
وصوتت دولة الإمارات العضو العربي في المجلس لصالح القرار نظراً لتلبيته الحاجات الأساسية العاجلة التي تراعي وضع الأطفال في غزة بشكل خاص.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
16/11/2023 19:53:56
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