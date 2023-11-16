أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب تعقد الاجتماع الأول لمبادرة وحاضنة JOBIM

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- عقدت أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، الاجتماع الأول لمبادرة وحاضنة JOBIM المبادرة التي تطلقها الأكاديمية، وذلك بحضور ممثلين من كافة الشركاء من القطاع العام ممثلا بالوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص.
وأكد نائب نقيب المهندسين رئيس هيئة مديري الأكاديمية المهندس فوزي مسعد، خلال الاجتماع اليوم الخميس، أن هذه المبادرة، هي مبادرة وطنية تسعى لتطوير مجتمع هندسي قوي من الممارسين الرائدين في استخدام BIM في القطاع الهندسي وإيجاد البيئة الحاضنة من خلال الشراكة الفاعلة والحقيقية مع جميع المؤسسات المعنية.
وأكد استعداد نقابة المهندسين للعمل مع الشركاء لإنجاح هذه الحاضنة والمبادرة الهامة والتي تنسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية وتخفيض مخاطر تنفيذ الأعمال الإنشائية التي يواجهها قطاع الإنشاءات وذلك من خلال تخفيض الأوامر التغيرية وتجنب التأخير في المشاريع، إضافة إلى تجويد العمل الهندسي ومتابعة المشاريع الإنشائية من بداية التصميم والإنشاء والصيانة وحتى انتهاء العمر التشغيلي للمشاريع.
من جهته، أشار رئيس اللجنة المهندس شاكر خليف إلى أهمية وضرورة استخدام BIM والذي ينعكس على جود وكفاءة العمل بالمشروع، مبينًا أن العمل ضمن المبادرة سيكون بشكل تدريجي للوصول إلى وضع BIM على خارطة العمل الهندسي في الأردن والموائمة مع الشركاء المعنيين.
بدورها، قالت مدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي المهندسة سمر الكيلاني، إن هذه المبادرة، هي المبادرة الثانية التي تطلقها الأكاديمية لتنسجم مع التوجهات التكنولوجية الحديثة وإطلاق برامج ومسارات متخصصة ومتوافقة تتضمن ورشات العمل التعريفية والتوصيات المؤدية لتبني مسار واضح لتفعيل هذه المبادرات.
وحضر الاجتماع، أمين عام نقابة المهندسين، المهندس علي ناصر، وقد تشكلت اللجنة لتشمل كل المؤسسات المعنية في القطاع الهندسي سواء من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، نقابة المقاولين، مديرية الدفاع المدني، أمانة عمان، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، القطاع التعليمي في الجامعات، هيئة المكاتب والشركات الهندسية، القطاع الخاص، ونقابة المهندسين الأردنيين.
--(بترا)
ع ح/م ق/ح أ
16/11/2023 19:52:37
MENAFN16112023000117011021ID1107442173
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