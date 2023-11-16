أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب تعقد الاجتماع الأول لمبادرة وحاضنة JOBIM

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- عقدت أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، الاجتماع الأول لمبادرة وحاضنة JOBIM المبادرة التي تطلقها الأكاديمية، وذلك بحضور ممثلين من كافة الشركاء من القطاع العام ممثلا بالوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص.

وأكد نائب نقيب المهندسين رئيس هيئة مديري الأكاديمية المهندس فوزي مسعد، خلال الاجتماع اليوم الخميس، أن هذه المبادرة، هي مبادرة وطنية تسعى لتطوير مجتمع هندسي قوي من الممارسين الرائدين في استخدام BIM في القطاع الهندسي وإيجاد البيئة الحاضنة من خلال الشراكة الفاعلة والحقيقية مع جميع المؤسسات المعنية.

وأكد استعداد نقابة المهندسين للعمل مع الشركاء لإنجاح هذه الحاضنة والمبادرة الهامة والتي تنسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية وتخفيض مخاطر تنفيذ الأعمال الإنشائية التي يواجهها قطاع الإنشاءات وذلك من خلال تخفيض الأوامر التغيرية وتجنب التأخير في المشاريع، إضافة إلى تجويد العمل الهندسي ومتابعة المشاريع الإنشائية من بداية التصميم والإنشاء والصيانة وحتى انتهاء العمر التشغيلي للمشاريع.

من جهته، أشار رئيس اللجنة المهندس شاكر خليف إلى أهمية وضرورة استخدام BIM والذي ينعكس على جود وكفاءة العمل بالمشروع، مبينًا أن العمل ضمن المبادرة سيكون بشكل تدريجي للوصول إلى وضع BIM على خارطة العمل الهندسي في الأردن والموائمة مع الشركاء المعنيين.

بدورها، قالت مدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي المهندسة سمر الكيلاني، إن هذه المبادرة، هي المبادرة الثانية التي تطلقها الأكاديمية لتنسجم مع التوجهات التكنولوجية الحديثة وإطلاق برامج ومسارات متخصصة ومتوافقة تتضمن ورشات العمل التعريفية والتوصيات المؤدية لتبني مسار واضح لتفعيل هذه المبادرات.

وحضر الاجتماع، أمين عام نقابة المهندسين، المهندس علي ناصر، وقد تشكلت اللجنة لتشمل كل المؤسسات المعنية في القطاع الهندسي سواء من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، نقابة المقاولين، مديرية الدفاع المدني، أمانة عمان، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، القطاع التعليمي في الجامعات، هيئة المكاتب والشركات الهندسية، القطاع الخاص، ونقابة المهندسين الأردنيين.

--(بترا)

ع ح/م ق/ح أ

16/11/2023 19:52:37