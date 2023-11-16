مصر تؤكد رفضها التام والكامل لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مصر رفضها التام والكامل لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات إعلاميه اليوم الخميس، أنه لا توجد إرادة سياسية في إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، مشيرًا أنه ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف وزير الخارجية، أن مصر على اتصال مستمر مع حماس والأطراف الدولية الأخرى، معربًا عن أمله أن تؤدي جهود مصر إلى الإفراج السريع عن المحتجزين بغزة ووقف التصعيد.
ونفى شكري صحة تعرض مصر لضغوط أميركية لاستقبال الفلسطينيين من غزة.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
16/11/2023 19:43:53
MENAFN16112023000117011021ID1107442170
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