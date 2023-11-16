مصر تؤكد رفضها التام والكامل لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مصر رفضها التام والكامل لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات إعلاميه اليوم الخميس، أنه لا توجد إرادة سياسية في إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، مشيرًا أنه ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر على اتصال مستمر مع حماس والأطراف الدولية الأخرى، معربًا عن أمله أن تؤدي جهود مصر إلى الإفراج السريع عن المحتجزين بغزة ووقف التصعيد.

ونفى شكري صحة تعرض مصر لضغوط أميركية لاستقبال الفلسطينيين من غزة.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

16/11/2023 19:43:53