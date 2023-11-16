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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

11/16/2023 2:41:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة إربد غداً الجمعة، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وذكرت الشركة في بيان، أن فصل التيار المبرمج والذي ستكون مدته من الساعة 7 صباحاً ولغاية 4:30 عصراً ، سيشمل مناطق: شارع الهاشمي والمجاورين لمسجد الهاشمي والمجاورين للمركز الثقافي الإسلامي.
-- (بترا)
أ غ/م ق/ح أ
16/11/2023 19:42:23

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