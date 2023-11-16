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اختتام فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023

11/16/2023 2:41:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أبو ظبي 16 تشرين الثاني (بترا)-اختتمت في أبو ظبي فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، منصور بن الشيخ زايد آل نهيان.
وجاء تنظيم فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام من قبل وكالة أنباء الإمارات "وام" وشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.
وأقيمت فعاليات الكونغرس خلال الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني الحالي، تحت شعار "استشراف مستقبل قطاع الإعلام".
وعرضت فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام خلال أيامه الثلاثة أحدث الاتجاهات والابتكارات والتقنيات والمعدات في قطاع الإعلام والتواصل الاجتماعي.
كما عقد في الكونغرس العالمي للإعلام جلسات نقاشية حول الدور الحاسم الذي يلعبه الإعلام البيئي في دفع جهود الاستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي، والتثقيف الإعلامي بمشاركة شبابية وناقش طلبة جامعيين دورهم في تحديد مستقبل الإعلام.
--(بترا)
ح ظ/م ق/ح أ
16/11/2023 19:41:38

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