اختتام فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبو ظبي 16 تشرين الثاني (بترا)-اختتمت في أبو ظبي فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، منصور بن الشيخ زايد آل نهيان.
وجاء تنظيم فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام من قبل وكالة أنباء الإمارات "وام" وشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.
وأقيمت فعاليات الكونغرس خلال الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني الحالي، تحت شعار "استشراف مستقبل قطاع الإعلام".
وعرضت فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام خلال أيامه الثلاثة أحدث الاتجاهات والابتكارات والتقنيات والمعدات في قطاع الإعلام والتواصل الاجتماعي.
كما عقد في الكونغرس العالمي للإعلام جلسات نقاشية حول الدور الحاسم الذي يلعبه الإعلام البيئي في دفع جهود الاستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي، والتثقيف الإعلامي بمشاركة شبابية وناقش طلبة جامعيين دورهم في تحديد مستقبل الإعلام.
--(بترا)
ح ظ/م ق/ح أ
16/11/2023 19:41:38
MENAFN16112023000117011021ID1107442168
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