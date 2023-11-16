الولايات المتحدة تعرب عن قلقها جراء إصابة الكوادر الطبية الأردنية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- أكدت السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت قلق البيت الأبيض حول إصابة الكوادر الطبية الأردنية في غزة بالأمس في هجوم بالقرب من المستشفى الميداني الأردني والأمنيات بالشفاء العاجل.
وقالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا الثابتة والطويلة مع الأردن وشركائنا الأردنيين أثناء دعمهم لجهود المساعدة الإنسانية في غزة.
وكان مستشار الأمن القومي الاميركي جيك سوليفان، قال "أننا نشعر بقلق عميق جراء إصابة الكوادر الطبية الأردنية في غزة إثر هجوم بالقرب من مستشفاهم الميداني".
وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس"نحن ممتنون للغاية للمهنيين الطبيين الذين يقدمون الرعاية الحيوية للفلسطينيين في غزة ويجب حماية دورهم الأساسي أثناء الصراع".
وأضاف، الأردن حليف هام، نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني والأردنيين على تقديم هذا الدعم.
--(بترا)
ص خ/ م ق/ح أ
16/11/2023 19:20:32
MENAFN16112023000117011021ID1107442167
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