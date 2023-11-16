الولايات المتحدة تعرب عن قلقها جراء إصابة الكوادر الطبية الأردنية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- أكدت السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت قلق البيت الأبيض حول إصابة الكوادر الطبية الأردنية في غزة بالأمس في هجوم بالقرب من المستشفى الميداني الأردني والأمنيات بالشفاء العاجل.

وقالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا الثابتة والطويلة مع الأردن وشركائنا الأردنيين أثناء دعمهم لجهود المساعدة الإنسانية في غزة.

وكان مستشار الأمن القومي الاميركي جيك سوليفان، قال "أننا نشعر بقلق عميق جراء إصابة الكوادر الطبية الأردنية في غزة إثر هجوم بالقرب من مستشفاهم الميداني".

وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس"نحن ممتنون للغاية للمهنيين الطبيين الذين يقدمون الرعاية الحيوية للفلسطينيين في غزة ويجب حماية دورهم الأساسي أثناء الصراع".

وأضاف، الأردن حليف هام، نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني والأردنيين على تقديم هذا الدعم.

--(بترا)

ص خ/ م ق/ح أ

16/11/2023 19:20:32