اتفاقية تعاون بين جامعتي جدارا وديبونقورو الأندونيسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 16 تشرين الثاني (بترا)- وقعت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الخميس، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعتي جدارا وجامعة ديبونقورو الأندونيسية.
ووقع الاتفاقية عن جامعة جدارا نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي، وعن جامعة ديبونقورو نائب الرئيس الأستاذ الدكتور آر أمباريانتو.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التعاون العلمي والبحثي والمشاريع المشتركة بين الجامعتين، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة والتبادل الطلابي في كليات الصيدلة والقانون والأعمال والكليات الإنسانية، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والمشاريع المشتركة والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة ومناقشات درجة الماجستير .
وأشارت البشيتي إلى أن هذه الاتفاقية تتيح للباحثين في جامعة جدارا فرصة الدخول في مشاريع بحثية مشتركة، والمساهمة في عملية استقطاب طلبة من أندونيسيا لدراسة اللغة العربية في جامعة جدارا.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
16/11/2023 19:17:23
MENAFN16112023000117011021ID1107442166
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