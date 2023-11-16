اتفاقية تعاون بين جامعتي جدارا وديبونقورو الأندونيسية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 16 تشرين الثاني (بترا)- وقعت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الخميس، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعتي جدارا وجامعة ديبونقورو الأندونيسية.

ووقع الاتفاقية عن جامعة جدارا نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي، وعن جامعة ديبونقورو نائب الرئيس الأستاذ الدكتور آر أمباريانتو.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التعاون العلمي والبحثي والمشاريع المشتركة بين الجامعتين، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة والتبادل الطلابي في كليات الصيدلة والقانون والأعمال والكليات الإنسانية، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والمشاريع المشتركة والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة ومناقشات درجة الماجستير .

وأشارت البشيتي إلى أن هذه الاتفاقية تتيح للباحثين في جامعة جدارا فرصة الدخول في مشاريع بحثية مشتركة، والمساهمة في عملية استقطاب طلبة من أندونيسيا لدراسة اللغة العربية في جامعة جدارا.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

16/11/2023 19:17:23