سلطنة عُمان تستنكر هجوم الاحتلال على مجمع الشفاء ومحيط الميداني الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكارها الشديد للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزّة.

وعبرت عن إدانة سلطنة عُمان لهذا الاعتداء واستمراره والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المرضى والعاملين واللاجئين بالمجمع والتنكيل بهم، فضلا عن قصف إسرائيل المنطقة المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني، الأمر الذي يشكل استمرارا لانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي واستهتارا بالمواثيق والأعراف الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس.

وجددت وزارة الخارجية العمانية مطالبة سلطنة عُمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حدّ للوضع المتدهور أمنيًّا وسياسيًّا وإنسانيًّا في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية في القطاع وفتح ممرات آمنة لإيصال الاحتياجات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للسكان.

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

16/11/2023 19:15:50