سلطنة عُمان تستنكر هجوم الاحتلال على مجمع الشفاء ومحيط الميداني الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكارها الشديد للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزّة.
وعبرت عن إدانة سلطنة عُمان لهذا الاعتداء واستمراره والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المرضى والعاملين واللاجئين بالمجمع والتنكيل بهم، فضلا عن قصف إسرائيل المنطقة المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني، الأمر الذي يشكل استمرارا لانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي واستهتارا بالمواثيق والأعراف الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس.
وجددت وزارة الخارجية العمانية مطالبة سلطنة عُمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حدّ للوضع المتدهور أمنيًّا وسياسيًّا وإنسانيًّا في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية في القطاع وفتح ممرات آمنة لإيصال الاحتياجات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للسكان.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
16/11/2023 19:15:50
MENAFN16112023000117011021ID1107442165
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