Friday, 17 November 2023 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطنة عُمان تستنكر هجوم الاحتلال على مجمع الشفاء ومحيط الميداني الأردني

11/16/2023 2:41:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكارها الشديد للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزّة.
وعبرت عن إدانة سلطنة عُمان لهذا الاعتداء واستمراره والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المرضى والعاملين واللاجئين بالمجمع والتنكيل بهم، فضلا عن قصف إسرائيل المنطقة المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني، الأمر الذي يشكل استمرارا لانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي واستهتارا بالمواثيق والأعراف الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس.
وجددت وزارة الخارجية العمانية مطالبة سلطنة عُمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حدّ للوضع المتدهور أمنيًّا وسياسيًّا وإنسانيًّا في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية في القطاع وفتح ممرات آمنة لإيصال الاحتياجات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للسكان.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
16/11/2023 19:15:50

MENAFN16112023000117011021ID1107442165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث