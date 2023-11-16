السفير الياباني: نشعر بصدمة شديدة بسبب الإصابات الناجمة عن القصف قرب المستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قال السفير الياباني في عمان أوكوياما جيرو ان بلاده تشعر بصدمة شديدة إزاء الإصابات الناجمة عن القصف الذي وقع بالقرب من المستشفى الميداني الأردني، ونود أن نعرب عن تعاطفنا مع الجرحى.
وقال السفير الياباني في بيان صحافي وزعته السفارة اليوم، يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك الهدن الإنسانية، من أجل منع الحاق الضرر بالمدنيين في العمليات العسكرية.
وأضاف، أن اليابان، باعتبارها عضوًا في مجلس الأمن، بذلت جهودها من أجل اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة في 15 تشرين الثاني، مشيرًا أن اليابان ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتحسين الظروف على
الأرض وتهدئة الوضع.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
16/11/2023 19:15:08
MENAFN16112023000117011021ID1107442163
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