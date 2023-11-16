السفير الياباني: نشعر بصدمة شديدة بسبب الإصابات الناجمة عن القصف قرب المستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قال السفير الياباني في عمان أوكوياما جيرو ان بلاده تشعر بصدمة شديدة إزاء الإصابات الناجمة عن القصف الذي وقع بالقرب من المستشفى الميداني الأردني، ونود أن نعرب عن تعاطفنا مع الجرحى.

وقال السفير الياباني في بيان صحافي وزعته السفارة اليوم، يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك الهدن الإنسانية، من أجل منع الحاق الضرر بالمدنيين في العمليات العسكرية.

وأضاف، أن اليابان، باعتبارها عضوًا في مجلس الأمن، بذلت جهودها من أجل اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة في 15 تشرين الثاني، مشيرًا أن اليابان ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتحسين الظروف على

الأرض وتهدئة الوضع.

--(بترا)

ص خ/م ق/ح أ

16/11/2023 19:15:08