2726 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2726طنا، منها 1809أطنان خضار، و655طن فواكه، و262 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 25- 40، والبطاطا 25- 45، والبندورة 10- 20، والجزر 40- 60، والخيار 25- 40، والزهرة 15- 25، والليمون 30- 50، والموز البلدي 50- 65قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/ح أ
16/11/2023 19:03:54
MENAFN16112023000117011021ID1107442162
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