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2726 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

11/16/2023 2:41:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2726طنا، منها 1809أطنان خضار، و655طن فواكه، و262 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 25- 40، والبطاطا 25- 45، والبندورة 10- 20، والجزر 40- 60، والخيار 25- 40، والزهرة 15- 25، والليمون 30- 50، والموز البلدي 50- 65قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/ح أ
16/11/2023 19:03:54

MENAFN16112023000117011021ID1107442162

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