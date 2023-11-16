المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع طاجكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الخميس، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات آسيا 2027، بالتعادل أمام نظيره منتخب طاجكستان.
وتعادل المنتخبان في اللقاء الذي أقيم اليوم في العاصمة الطاجكية، حيث تأتي في مستهل منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان وباكستان، بهدف لكل منهما، سجلهما شاهروم سامييف لمنتخب طاجكستان في الدقيقة 89، ليخطف يزن النعيمات هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان نقطة المباراة ليرفع المنتخب الوطني رصيده إلى نقطة في المركز الأول في المجموعة منتظرا نتيجة لقاء السعودية وباكستان، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
16/11/2023 19:03:00
MENAFN16112023000117011021ID1107442161
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