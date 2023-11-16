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المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع طاجكستان

11/16/2023 2:40:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الخميس، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات آسيا 2027، بالتعادل أمام نظيره منتخب طاجكستان.
وتعادل المنتخبان في اللقاء الذي أقيم اليوم في العاصمة الطاجكية، حيث تأتي في مستهل منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان وباكستان، بهدف لكل منهما، سجلهما شاهروم سامييف لمنتخب طاجكستان في الدقيقة 89، ليخطف يزن النعيمات هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان نقطة المباراة ليرفع المنتخب الوطني رصيده إلى نقطة في المركز الأول في المجموعة منتظرا نتيجة لقاء السعودية وباكستان، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
16/11/2023 19:03:00

MENAFN16112023000117011021ID1107442161

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