ورشة عمل لتعزيز البيئة السياحية الآمنة في مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مديرية سياحة مادبا اليوم الخميس ورشة عمل حول تعزيز البيئة السياحية الآمنة، بحضور مدير الشرطة السياحية في مديرية الأمن العام العميد فراس أرشيد، وممثلين عن الإدارات الأمنية.
وقدم مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، إيجازًا عن الميزات السياحية في محافظة مادبا وتنوع المنتج السياحي فيها والتي جعلتها تحتوي أهم المواقع السياحية في الأردن، حيث حظيت مؤخرًا بزيارة ملكية سامية، خصوصًا موقع مكاور الأثري.
وأضاف الجعنيني، أن هناك ثلاثة مواقع للحج المسيحي على المسار السياحي في مادبا، مستعرضًا أبرز الملاحظات التي تتطلب تعزيز التعاون مع مختلف إدارات الأمن العام التي من شأنها تعزيز البيئة السياحية في المحافظة.
بدوره، بين مدير إدارة الشرطة السياحية العميد فراس أرشيد، أن مفهوم الأمن السياحي لا يرتبط فقط بالشرطة السياحية بل يتطلب شراكة مع مختلف الوحدات الأمنية سعيًا لتحقيق السياحة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي لارتباطه بالأمن الاقتصادي.
وأضاف، أن مادبا شهدت تطورًا كبيرًا وهذا يتطلب جهدًا تشاركيًا لتسهيل انسيابية الحركة السياحية الذي يسهم في تحسين الحركة الاقتصادية بما يقلل من معدل الجريمة، مؤكدا أهمية شعور السائح بأمان.
وناقش الحضور محاور الأمن السياحي الشامل وتوزيع الأدوار المؤسسية والإجراءات التنسيقية للأمن الوقائي لحوادث وقضايا السياح والاستجابة التخصصية الجنائية لشكاوى السياح وجاهزية الإسعاف والإنقاذ لحوادث السياح والدعم الأمني المساند لقوات الدرك.
--(بترا)
ج ب/م ق/ح أ
16/11/2023 18:58:34
MENAFN16112023000117011021ID1107442159
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