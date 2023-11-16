ورشة عمل لتعزيز البيئة السياحية الآمنة في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 16 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مديرية سياحة مادبا اليوم الخميس ورشة عمل حول تعزيز البيئة السياحية الآمنة، بحضور مدير الشرطة السياحية في مديرية الأمن العام العميد فراس أرشيد، وممثلين عن الإدارات الأمنية.

وقدم مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، إيجازًا عن الميزات السياحية في محافظة مادبا وتنوع المنتج السياحي فيها والتي جعلتها تحتوي أهم المواقع السياحية في الأردن، حيث حظيت مؤخرًا بزيارة ملكية سامية، خصوصًا موقع مكاور الأثري.

وأضاف الجعنيني، أن هناك ثلاثة مواقع للحج المسيحي على المسار السياحي في مادبا، مستعرضًا أبرز الملاحظات التي تتطلب تعزيز التعاون مع مختلف إدارات الأمن العام التي من شأنها تعزيز البيئة السياحية في المحافظة.

بدوره، بين مدير إدارة الشرطة السياحية العميد فراس أرشيد، أن مفهوم الأمن السياحي لا يرتبط فقط بالشرطة السياحية بل يتطلب شراكة مع مختلف الوحدات الأمنية سعيًا لتحقيق السياحة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي لارتباطه بالأمن الاقتصادي.

وأضاف، أن مادبا شهدت تطورًا كبيرًا وهذا يتطلب جهدًا تشاركيًا لتسهيل انسيابية الحركة السياحية الذي يسهم في تحسين الحركة الاقتصادية بما يقلل من معدل الجريمة، مؤكدا أهمية شعور السائح بأمان.

وناقش الحضور محاور الأمن السياحي الشامل وتوزيع الأدوار المؤسسية والإجراءات التنسيقية للأمن الوقائي لحوادث وقضايا السياح والاستجابة التخصصية الجنائية لشكاوى السياح وجاهزية الإسعاف والإنقاذ لحوادث السياح والدعم الأمني المساند لقوات الدرك.

--(بترا)

ج ب/م ق/ح أ

16/11/2023 18:58:34