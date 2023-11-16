منتخب الناشئين لكرة اليد يبدأ لقاءاته في البطولة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 16 تشرين الثاني(بترا) - يبدأ المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، لقاءاته في البطولة العربية التي تقام في مدينة المهدية التونسية، بملاقاة المنتخب الكويتي عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الجمعة، ويخوض مواجهته الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) عند الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد السبت، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول يوم الاثنين المقبل عندما يلاقي المنتخب السعودي (ب) عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة 11 منتخبا وزعوا من خلال القرعة على ثلاث مجموعات، حيث جاء في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب)، اضافة إلى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسعودية (ب).
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، اضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.
ويذكر، أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، وأحمد سمير، ويحيى قنب، وأحمد رائد، وجاد الحق محمد، وفريد طبيله، ومحمد الظواهره، وزياد عبيدات، وسادن العطابي، ومحمد حجازي، وعبد الرحمن ابو قاعود، وأحمد فريد، وليث طريف، وأسامة محمد، وصهيب عنانزة، ومحمد الصبيحي، وعبد الرحمن ابو بكر، وحسين الجبالي.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
16/11/2023 18:55:58
MENAFN16112023000117011021ID1107442158
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