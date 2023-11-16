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منتخب الناشئين لكرة اليد يبدأ لقاءاته في البطولة العربية

11/16/2023 2:40:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 16 تشرين الثاني(بترا) - يبدأ المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، لقاءاته في البطولة العربية التي تقام في مدينة المهدية التونسية، بملاقاة المنتخب الكويتي عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الجمعة، ويخوض مواجهته الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) عند الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد السبت، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول يوم الاثنين المقبل عندما يلاقي المنتخب السعودي (ب) عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة 11 منتخبا وزعوا من خلال القرعة على ثلاث مجموعات، حيث جاء في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب)، اضافة إلى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسعودية (ب).
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، اضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.
ويذكر، أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، وأحمد سمير، ويحيى قنب، وأحمد رائد، وجاد الحق محمد، وفريد طبيله، ومحمد الظواهره، وزياد عبيدات، وسادن العطابي، ومحمد حجازي، وعبد الرحمن ابو قاعود، وأحمد فريد، وليث طريف، وأسامة محمد، وصهيب عنانزة، ومحمد الصبيحي، وعبد الرحمن ابو بكر، وحسين الجبالي.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
16/11/2023 18:55:58

MENAFN16112023000117011021ID1107442158

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