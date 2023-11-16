صدور نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة بالجريدة الرسمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام رقم (76) لسنة 2023 " نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة".

وبحسب المادة (1)، يسمى هذا النظام "نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة لسـنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (56) لسـنة 2018 المشـار إليه فيما يلي بالنظام الأصـلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية.

ونص النظام في المادة (2)، على تعديل المادة (3) من النظام الأصـلي بإلغاء نصـي الفقرتين (و) و (ح) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: الفقرة (و) تتضمن المديريات التالية: (مديرية إدارة المواقع الأثرية، مديرية المتاحف، مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية، مديرية مكافحة التهريب والاتجار بالآثار، مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار، مديرية الشؤون القانونية، مديرية الشؤون المالية، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية الموارد البشرية، مديرية المستودعات الرئيسية، مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية).

اما الفقرة (ح) فتتضمن الوحدات التالية، (وحدة الرقابة الداخلية، وحدة الإعلام والعلاقات العامة، وحدة المشاريع، وحدة التطوير المؤسسي والجودة، وحدة الاستملاكات، وحدة المتابعة، وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم).

وبحسب النظام نصت المادة (3) على ما يلي: يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : المادة (4) الفقرة (أ) يرتبط بالوزير كل من المدير العام ووحدة الرقابة الداخلية.

ونصت المادة نفسها بالفقرة (ب) على ما يلي: يرتبط بالمدير العام كل من، (مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، مساعد المدير العام للشؤون الفنية، مساعد المدير العام لشؤون المحافظات، وحدة الإعلام والعلاقات العامة، وحدة المشاريع، وحدة التطوير المؤسسي والجودة، وحدة المتابعة، وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم، مكتب المدير العام).

أما الفقرة (ج) نصت على أنه ترتبط بمسـاعـد المـدير العام للشـؤون الإدارية والمـاليـة المديريات التالية: (مديرية الشؤون القانونية، مديرية الشؤون المالية، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية الموارد البشرية، مديرية المستودعات الرئيسية).

وبالفقرة (د)، ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية: (مديرية مكافحة التهريب والإتجار بالآثار، مديرية المتاحف، مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية، مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار، مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية، مديرية إدارة المواقع الأثرية).

أما الفقرة (هـ) نصت على أنه ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون المحافظات كل من: (مديريات الآثار في المحافظات، وحدة الاستملاكات).

--(بترا)

ح خ/م ق/ح أ

16/11/2023 18:54:03