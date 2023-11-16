الكونغرس الأميركي يمدد الموازنة الفيدرالية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا) - وافق الكونغرس الأميركي مساء أمس الأربعاء , على تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية، ما يحول دون إصابة مؤسسات الإدارة الأميركية بالشلل مع اقتراب عطلة عيد الشكر، بحسب "واشنطن بوست".

وبعد جلسة مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، صوت مجلس الشيوخ الأربعاء بأغلبية 87 صوتا مقابل 11 على اتفاق لتمديد الموازنة حتى منتصف كانون الثاني المقبل في حين كان التمويل الحكومي على وشك أن ينفد منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وفي غياب المصادقة على مشروع القانون كان 1.5 مليون موظف حكومي سيحرمون من رواتبهم مع توقع اضطرابات بحركة الملاحة الجوية عدا عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.

--(بترا)

ب خ/م ق//

16/11/2023 18:11:54