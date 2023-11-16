الكونغرس الأميركي يمدد الموازنة الفيدرالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا) - وافق الكونغرس الأميركي مساء أمس الأربعاء , على تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية، ما يحول دون إصابة مؤسسات الإدارة الأميركية بالشلل مع اقتراب عطلة عيد الشكر، بحسب "واشنطن بوست".
وبعد جلسة مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، صوت مجلس الشيوخ الأربعاء بأغلبية 87 صوتا مقابل 11 على اتفاق لتمديد الموازنة حتى منتصف كانون الثاني المقبل في حين كان التمويل الحكومي على وشك أن ينفد منتصف ليل الجمعة/ السبت.
وفي غياب المصادقة على مشروع القانون كان 1.5 مليون موظف حكومي سيحرمون من رواتبهم مع توقع اضطرابات بحركة الملاحة الجوية عدا عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.
--(بترا)
ب خ/م ق//
16/11/2023 18:11:54
MENAFN16112023000117011021ID1107442156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.