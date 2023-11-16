رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مجمع الشفاء ومحيط الميداني الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، معربة عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع في غزة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
ودعا أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين، خصوصا النساء والأطفال الذين يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم مع كل لحظة.
ووفقا لاتحاد وكالات أنباء دول التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الخميس، اكد العيسى أن استهداف المستشفيات جريمة وحشية تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية، مشددا على أن قرار مجلس الأمن خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/اح
16/11/2023 18:11:01
MENAFN16112023000117011021ID1107442155
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