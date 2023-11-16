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رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مجمع الشفاء ومحيط الميداني الأردني

11/16/2023 2:40:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، معربة عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع في غزة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
ودعا أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين، خصوصا النساء والأطفال الذين يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم مع كل لحظة.
ووفقا لاتحاد وكالات أنباء دول التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الخميس، اكد العيسى أن استهداف المستشفيات جريمة وحشية تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية، مشددا على أن قرار مجلس الأمن خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/اح
16/11/2023 18:11:01

MENAFN16112023000117011021ID1107442155

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