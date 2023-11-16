الوطني لحقوق الإنسان: الاعتداء على المستشفى الميداني الاردني بغزة جريمة وتمادٍ لا يمكن تبريره

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- حمّل المركز الوطني لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له محيط المستشفى الميداني الاردني في غزة مساء أمس، وأسفر عن جرح 7 من الكوادر العاملة في المستشفى.

وقال المركز في بيان اليوم الخميس، إن هذا الاعتداء، يشكل انتهاكاً صارخاً للمواد (18، 20، 21) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعرض أو الاعتداء على جميع المرافق الصحية والكوادر الطبية وطواقم الإسعاف والإنقاذ.

وأعرب المركز عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشيدا بقرار المملكة الإبقاء على المستشفى وإدامة عمله وتزويده بالاحتياجات الطبية اللازمة.

كما أشاد بالعزيمة المتأصلة في وجدان مرتبات الجيش العربي، التي ساهمت في تذليل التحديات الكبيرة أمامها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

--(بترا)

م ق/ اح

16/11/2023 18:03:21