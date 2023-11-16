الوطني لحقوق الإنسان: الاعتداء على المستشفى الميداني الاردني بغزة جريمة وتمادٍ لا يمكن تبريره

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- حمّل المركز الوطني لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له محيط المستشفى الميداني الاردني في غزة مساء أمس، وأسفر عن جرح 7 من الكوادر العاملة في المستشفى.
وقال المركز في بيان اليوم الخميس، إن هذا الاعتداء، يشكل انتهاكاً صارخاً للمواد (18، 20، 21) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعرض أو الاعتداء على جميع المرافق الصحية والكوادر الطبية وطواقم الإسعاف والإنقاذ.
وأعرب المركز عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشيدا بقرار المملكة الإبقاء على المستشفى وإدامة عمله وتزويده بالاحتياجات الطبية اللازمة.
كما أشاد بالعزيمة المتأصلة في وجدان مرتبات الجيش العربي، التي ساهمت في تذليل التحديات الكبيرة أمامها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
--(بترا)
م ق/ اح
16/11/2023 18:03:21
MENAFN16112023000117011021ID1107442154
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