الأشغال: بدء أعمال صيانة وتعبيد شارع الأردن السبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء أعمال مشروع صيانة وتعبيد شارع الأردن للمنطقة الممتدة من قرية أبو نصير وحتى التقاء الشارع مع طريق عمان- جرش.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، ستبدأ الكوادر بأعمال الصيانة اعتبارا من صباح بعد غد السبت، حيث سيتم تقسيم الأعمال على مراحل بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية .
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تحويل حركة السير جزئياً بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الكشط والخلطات الإسفلتية.
وأكدت الوزارة، أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.
--(بترا)
م ح/م ق/اح
16/11/2023 18:00:18
MENAFN16112023000117011021ID1107442153
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