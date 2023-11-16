الأشغال: بدء أعمال صيانة وتعبيد شارع الأردن السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء أعمال مشروع صيانة وتعبيد شارع الأردن للمنطقة الممتدة من قرية أبو نصير وحتى التقاء الشارع مع طريق عمان- جرش.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، ستبدأ الكوادر بأعمال الصيانة اعتبارا من صباح بعد غد السبت، حيث سيتم تقسيم الأعمال على مراحل بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية .

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تحويل حركة السير جزئياً بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الكشط والخلطات الإسفلتية.

وأكدت الوزارة، أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

--(بترا)

م ح/م ق/اح

16/11/2023 18:00:18