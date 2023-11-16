إسرائيل ترفض زيارة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

إسرائيل ترفض زيارة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
التاريخ
11/16/2023 2:40:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- رفضت إسرائيل اليوم الخميس، طلب زيارة من مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وسط قلق متزايد من تصاعد العنف في حربها مع حماس.
وبحسب وكالة يورونيوز، قالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة فرانس برس ردا عن سؤال حول طلب تورك السماح له بزيارة إسرائيل، "إسرائيل ليست على علم بأي فائدة إضافية لزيارة المفوض السامي حاليا".
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق/اح
16/11/2023 17:57:01
MENAFN16112023000117011021ID1107442152
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