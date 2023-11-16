إسرائيل ترفض زيارة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- رفضت إسرائيل اليوم الخميس، طلب زيارة من مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وسط قلق متزايد من تصاعد العنف في حربها مع حماس.

وبحسب وكالة يورونيوز، قالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة فرانس برس ردا عن سؤال حول طلب تورك السماح له بزيارة إسرائيل، "إسرائيل ليست على علم بأي فائدة إضافية لزيارة المفوض السامي حاليا".

--(بترا)

رصد/ف ق/م ق/اح

16/11/2023 17:57:01

