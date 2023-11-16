مصر تؤكد استعدادها لتقديم الخدمات الطبية لفلسطينيي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مصر الاستعداد التام للتعامل مع أي حالات مرضية من الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لهم.

وأكد وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، خلال استعراض لجهود مصر لنقل 35 من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، إنه "جرى بالفعل تجهيز سيارات الإسعاف والحضانات عبر معبر رفح؛ من أجل استقبال هؤلاء الأطفال، في إطار سعي مصر لإنجاح جهود إخلائهم".

وأشار عبد الغفار الى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة استقبال الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل المصاب في ساقه، وعلاجه في مصر.

--(بترا)

ن ا/م ق/

16/11/2023 17:54:40