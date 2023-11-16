مصر تؤكد استعدادها لتقديم الخدمات الطبية لفلسطينيي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مصر الاستعداد التام للتعامل مع أي حالات مرضية من الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لهم.
وأكد وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، خلال استعراض لجهود مصر لنقل 35 من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، إنه "جرى بالفعل تجهيز سيارات الإسعاف والحضانات عبر معبر رفح؛ من أجل استقبال هؤلاء الأطفال، في إطار سعي مصر لإنجاح جهود إخلائهم".
وأشار عبد الغفار الى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة استقبال الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل المصاب في ساقه، وعلاجه في مصر.
--(بترا)
ن ا/م ق/
16/11/2023 17:54:40
MENAFN16112023000117011021ID1107442151
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