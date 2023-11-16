مقتل جندي إسرائيلي أصيب بعملية إطلاق في نفق القدس بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت قناة "كان" الإسرائيلية نقلا عن مستشفى شعاري تسيديك بالقدس المحتلة وفاة جندي إسرائيلي كان أصيب في عملية النفق بين القدس وبيت لحم ظهر اليوم الخميس والتي أدت أيضا إلى إصابة ستة آخرين وصفت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة .

--(بترا)

م.ف/م ق/

16/11/2023 17:53:47