مقتل جندي إسرائيلي أصيب بعملية إطلاق في نفق القدس بيت لحم

مقتل جندي إسرائيلي أصيب بعملية إطلاق في نفق القدس بيت لحم
التاريخ
11/16/2023 2:40:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت قناة "كان" الإسرائيلية نقلا عن مستشفى شعاري تسيديك بالقدس المحتلة وفاة جندي إسرائيلي كان أصيب في عملية النفق بين القدس وبيت لحم ظهر اليوم الخميس والتي أدت أيضا إلى إصابة ستة آخرين وصفت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة .
--(بترا)
م.ف/م ق/
16/11/2023 17:53:47
MENAFN16112023000117011021ID1107442150
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