بورصة عمان تغلق على ارتفاع

عمّان 16 تشرين الثاني (بترا)- أغلقت بورصة عمان اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.56 بالمئة الى مستوى 2394 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار ، نتيجة تنفيذ 2297 صفقة. --(بترا) رش/م ق/اح 16/11/2023 17:37:51

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