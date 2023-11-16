Friday, 17 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأونروا: عدد قتلانا بغزة سابقة في تاريخ الأمم المتحدة

11/16/2023 2:40:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ىالفلسطينيين "الأونروا"، إن أحد موظفيها استشهد في غارة على غزة، ليرتفع عدد أفراد الوكالة الذين قتلهم القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول إلى 103 أشخاص، مشيرة الى أن هذا العدد هو الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة وتاريخ الوكالة.
--(بترا)
رصد /ف ق/م ق/ اح
16/11/2023 17:36:41

MENAFN16112023000117011021ID1107442148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث