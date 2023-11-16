الأونروا: عدد قتلانا بغزة سابقة في تاريخ الأمم المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ىالفلسطينيين "الأونروا"، إن أحد موظفيها استشهد في غارة على غزة، ليرتفع عدد أفراد الوكالة الذين قتلهم القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول إلى 103 أشخاص، مشيرة الى أن هذا العدد هو الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة وتاريخ الوكالة.

--(بترا)

رصد /ف ق/م ق/ اح

16/11/2023 17:36:41