الأونروا: عدد قتلانا بغزة سابقة في تاريخ الأمم المتحدة

الأونروا: عدد قتلانا بغزة سابقة في تاريخ الأمم المتحدة
التاريخ
11/16/2023 2:40:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ىالفلسطينيين "الأونروا"، إن أحد موظفيها استشهد في غارة على غزة، ليرتفع عدد أفراد الوكالة الذين قتلهم القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول إلى 103 أشخاص، مشيرة الى أن هذا العدد هو الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة وتاريخ الوكالة.
--(بترا)
رصد /ف ق/م ق/ اح
16/11/2023 17:36:41
MENAFN16112023000117011021ID1107442148
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