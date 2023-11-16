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خارجية النواب تستنكر قصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

11/16/2023 2:40:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية قصف قوات الاحتلال الصهيوني محيط المستشفى الميداني الاردني في غزة.
وشددت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن هذا القصف لن يوقف كوادر المستشفى الميداني عن القيام بدوره تجاه الأهل والأشقاء بقطاع غزة، مطالبة بضرورة محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي الغاصب.
وشددت على ضرورة، أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح يدين جرائم الحرب الإسرائيلية ويوقفها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط المستشفى الميداني الأردني ما أدى لإصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي .
--(بترا)
م خ/م ق/اح
16/11/2023 17:31:30

MENAFN16112023000117011021ID1107442147

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