وفد من برنامج خطى الحسين يزور تنظيم الاتصالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- استقبلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الخميس وفدًا من الطلاب والخريجين ضمن برنامج "خطى الحسين" بالتنسيق مع جامعة الحسين التقنية .

وبحسب بيان للهيئة، أكد العضو المفوض في الهيئة المهندس بلال الحفناوي استعداد الهيئة للتعاون والتواصل مع المؤسسات التعليمية والتقنية كافة، وبما يخدم الكوادر الطلابية والخريجين الجدد وإطلاعهم على الممارسات العملية من قبل مؤسسات الدولة، بهدف صقل معارفهم وخبراتهم التخصصية على النحو الذي يساعد في الاستفادة من تلك الخبرات وفي القطاعات كافة.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عروض توضيحية حول الطيف الترددي والتفتيش ومراقبة الترددات وشؤون المستفيدين والمرخصين والمواصفات والموافقات لأجهزة الاتصالات.

وجال أعضاء الوفد الزائر في أقسام الهيئة واطلعوا على الأنظمة الفنية المستخدمة في مجالات العمل المتخصصة في قطاع الاتصالات، معربين عن إعجابهم بالدور الذي تلعبه الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن وبما يتلاءم مع التطورات العالمية والمتسارعة في هذا المجال.

--(بترا)

غ ح/م ق/اح

16/11/2023 17:27:47