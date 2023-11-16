وفد من برنامج خطى الحسين يزور تنظيم الاتصالات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- استقبلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الخميس وفدًا من الطلاب والخريجين ضمن برنامج "خطى الحسين" بالتنسيق مع جامعة الحسين التقنية .
وبحسب بيان للهيئة، أكد العضو المفوض في الهيئة المهندس بلال الحفناوي استعداد الهيئة للتعاون والتواصل مع المؤسسات التعليمية والتقنية كافة، وبما يخدم الكوادر الطلابية والخريجين الجدد وإطلاعهم على الممارسات العملية من قبل مؤسسات الدولة، بهدف صقل معارفهم وخبراتهم التخصصية على النحو الذي يساعد في الاستفادة من تلك الخبرات وفي القطاعات كافة.
واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عروض توضيحية حول الطيف الترددي والتفتيش ومراقبة الترددات وشؤون المستفيدين والمرخصين والمواصفات والموافقات لأجهزة الاتصالات.
وجال أعضاء الوفد الزائر في أقسام الهيئة واطلعوا على الأنظمة الفنية المستخدمة في مجالات العمل المتخصصة في قطاع الاتصالات، معربين عن إعجابهم بالدور الذي تلعبه الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن وبما يتلاءم مع التطورات العالمية والمتسارعة في هذا المجال.
--(بترا)
غ ح/م ق/اح
16/11/2023 17:27:47
MENAFN16112023000117011021ID1107442146
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