مسؤول أميركي سابق يؤكد: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا)- قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية "جوش بول" الذي كان مكلفا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة" معربا عن استيائه من سياسة الولايات المتحدة لعدم توجيه الانتقاد لحليفتها.
وفي مقابلة مع وكالات أنباء عالمية، انتقد بول، الذي قدم استقالته الشهر الماضي ما أثار جدلا في واشنطن، "السياسة الأميركية في تصدير الأسلحة إلى بعض البلدان"، متهما مسؤولين سياسيين بغض الطرف عن الأمر، بحسب ما نقلت "واشنطن بوست".
وأكد أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأميركية، وبالخصوص في الكونغرس" وهو ما "يثني المسؤولين السياسيين الأميركيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ".
ويعتبر جوش بول، أن تسليم الأسلحة الأميركية إلى دول ذات سجلات مشكوك بمدى احترامها لحقوق الإنسان، يجب ان يكون محظورا في السياسة الأميركية.
--(بترا)
ب خ/م ق/اح
16/11/2023 17:11:54
MENAFN16112023000117011021ID1107442144
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