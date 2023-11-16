مسؤول أميركي سابق يؤكد: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا)- قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية "جوش بول" الذي كان مكلفا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة" معربا عن استيائه من سياسة الولايات المتحدة لعدم توجيه الانتقاد لحليفتها.

وفي مقابلة مع وكالات أنباء عالمية، انتقد بول، الذي قدم استقالته الشهر الماضي ما أثار جدلا في واشنطن، "السياسة الأميركية في تصدير الأسلحة إلى بعض البلدان"، متهما مسؤولين سياسيين بغض الطرف عن الأمر، بحسب ما نقلت "واشنطن بوست".

وأكد أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأميركية، وبالخصوص في الكونغرس" وهو ما "يثني المسؤولين السياسيين الأميركيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ".

ويعتبر جوش بول، أن تسليم الأسلحة الأميركية إلى دول ذات سجلات مشكوك بمدى احترامها لحقوق الإنسان، يجب ان يكون محظورا في السياسة الأميركية.

--(بترا)

ب خ/م ق/اح

16/11/2023 17:11:54