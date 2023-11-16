مستشفى الشفاء.. الموت عطشاً يتهدد المرضى والكوادر الطبية بعد تفجير قوات الاحتلال خط المياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- اكد مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية أن رصاصة واحدة لم تطلق على قوات الاحتلال من داخل المستشفى، متسائلا "أين هم المسلحون وروايات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو قسم الرنين المغناطيسي؟".
وقال ابو سلمية إن الجنود الإسرائيليين لا يزالون داخل المستشفى، وسحبوا جثث الشهداء المدنيين الى مكان مجهول وفجّروا خط المياه، والدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى، مشيرا الى أن هناك أكثر من 650 مريضًا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح في المستشفى، والأوضاع مأساوية، والجميع يصرخ من العطش.
وأضاف، "إننا لا نستطيع إخراج حتى القمامة من المستشفى، وعمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، وفقدنا التواصل مع زملائنا"، لافتا الى أن الطائرات الإسرائيلية المسيّرة لا تتوقف عن التحليق في أجواء المستشفى، وهناك مجندون إسرائيليون يتجولون داخل الأقسام، خاصة في قسم الطوارئ.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق/اح
16/11/2023 16:58:36
MENAFN16112023000117011021ID1107442143
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