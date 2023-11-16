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مستشفى الشفاء.. الموت عطشاً يتهدد المرضى والكوادر الطبية بعد تفجير قوات الاحتلال خط المياه

11/16/2023 2:40:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- اكد مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية أن رصاصة واحدة لم تطلق على قوات الاحتلال من داخل المستشفى، متسائلا "أين هم المسلحون وروايات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو قسم الرنين المغناطيسي؟".
وقال ابو سلمية إن الجنود الإسرائيليين لا يزالون داخل المستشفى، وسحبوا جثث الشهداء المدنيين الى مكان مجهول وفجّروا خط المياه، والدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى، مشيرا الى أن هناك أكثر من 650 مريضًا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح في المستشفى، والأوضاع مأساوية، والجميع يصرخ من العطش.
وأضاف، "إننا لا نستطيع إخراج حتى القمامة من المستشفى، وعمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، وفقدنا التواصل مع زملائنا"، لافتا الى أن الطائرات الإسرائيلية المسيّرة لا تتوقف عن التحليق في أجواء المستشفى، وهناك مجندون إسرائيليون يتجولون داخل الأقسام، خاصة في قسم الطوارئ.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق/اح
16/11/2023 16:58:36

MENAFN16112023000117011021ID1107442143

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