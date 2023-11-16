تقرير: غزة بعد 41 يوما من حرب الإبادة.. دمار شبه شامل وشبح الجوع يتحالف مع آلة القتل ضد شعب أعزل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي والأربعين، ما تزال آلة التدمير والقتل في القطاع على أشدها من قتل وتهجير وتطهير عرقي ونسف لجميع البنى التحتية من مرافق صحية وتعليمية وايوائية، بحسب رصد الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، إضافة الى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

فمنذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي الهمجي الشرس كان واضحا إمعان جيش الاحتلال استهداف المدنيين بالقصف وقتلهم وبقصد مسبق ودون تمييز بين طفل و امرأة وشيخ، بل تجاوز ذلك الى استهداف كل ما يُعنى بالحياة الإنسانية من خلال تعمد جيش الاحتلال استهداف جميع المرافق الصحية والمستشفيات في القطاع بالقصف التدميري وإخراجها عن الخدمة.

وبحسب التقارير الدولية، تعد مستشفيات غزة إحدى واجهات الاستهداف المباشر وغير المباشر لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المستمر ما أدى إلى توقف 25 مستشفى عن العمل و51 مركزا للرعاية الأولية وتهديد حياة المرضى والجرحى وتشريد الآلاف من المدنيين المحتمين في باحاتها باعتبارها مكانا آمنا.

وتقدم المستشفيات والمراكز الصحية الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص، بالإضافة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمات غير حكومية وبعض القطاعات الخاصة.

ويستفيد سكان مدن القطاع من الخدمات الصحية في 35 مستشفى، بمعدل 1.59 مستشفى لكل 100 ألف نسمة، 15مستشفى منها حكومي و17 لمؤسسات غير حكومية، و3 مستشفيات خاصة، وتتوزع هذه المستشفيات على 5 مناطق، 18 منها في مدينة غزة، و 6 في خان يونس، و 5 في الشمال، و3 في دير البلح ومثلها في رفح.

ويتلقى سكان القطاع الخدمات الصحية من خلال وزارة الصحة بشكل رئيس، وتتكفل الحكومة بتغطية نفقات العلاج داخل هذه المؤسسات عبر التأمين الصحي، وحتى نهاية عام 2022 تجاوز عدد التأمينات 212 ألفا.

وفي إشارة أخرى لهمجية الاحتلال الإسرائيلي، استهدف جيش الاحتلال المخابز كذلك وهي المصدر الوحيد للفلسطينيين لسد رمقهم بعد الحصار المطْبق الذي فرضته قوات الاحتلال ومنع إدخال أي مساعدات غذائية وطبية و إنسانية، وكأن الاحتلال يصر على تجنيد الجوع لاقتلاع الغزيين من أرضهم لعجز آلته العسكرية عن تحقيق هذا الهدف .

فقد قصفت قوات طائرات الاحتلال اليوم آخر مطحنة للقمح في القطاع لإمداد شعب أعزل أكثر من نصفه من الأطفال والنساء وكبار السن برغيف الخبز في مسعى لقطع أي سبيل يمكّن (الغزي) من العيش، ولإجباره على ترك ارضه وهجرها طلبا للعيش في أي مكان، لكن إصرار الغزيين على الصمود في ارضهم أبى إلا أن يفشل هذا المخطط غير الإنساني.

وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 15000 فلسطيني في هذه الحرب المتواصلة، من بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 29200، فيما بلغ عدد المفقودين 3600 شخص من بينهم 1755 طفلا، وتخطى عدد الأطفال الذين استشهدوا في الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب، العدد السنوي الإجمالي لضحايا النزاعات المسلحة في أكثر من 22 دولة منذ عام 2022، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" صدر في التاسع من تشرين الثاني.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أسقط الجيش الإسرائيلي على مدن غزة أكثر من 25000 طن من المتفجرات، وهو ما يعادل تقريبا قوة قنبلتين نوويتين من النوعية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما نهاية الحرب العالمية الثانية، في حين تشير الأرقام المسجلة للخسائر المادية الناجمة عن القصف الجوي والمدفعي والبحري للقطاع، الى تدمير أكثر من 40000 وحدة سكنية، وتضرر أكثر من 222000 وحدة سكنية أخرى، وبنسبة تزيد على 45 بالمئة من الوحدات السكنية في غزة، في حين تعرضت 279 مدرسة لأضرار مادية، وتوقف العملية التعليمية لـ 625000 تلميذ وطالب.

وبطبيعة الحال، فالحالة الاقتصادية لا تحتاج لكلمات لوصف الدمار الذي أصابها بالشلل التام؛ فالناتج الإجمالي المحلي قبل الغزو الاسرائيلي ربما كان في حدود الصفر لكنه أصبح الآن تحت الصفر بدرجات، ومعدل الفقر وصل مستويات لا يمكن التكهن بها بسبب دخول أعداد كبيرة من جميع الفئات الاجتماعية في دائرة الفقر المطلق نتيجة توقف الدورة الاقتصادية والانتاج ومصادر الدخل الأخرى، حيث تفيد منظمة العمل الدولية بأن "الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، تسببت بفقدان 390000 وظيفة في قطاع غزة، وإذا استمر الحال كما هو عليه في القطاع، فربما ستحطم الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة جميع الأرقام القياسية الخاصة بالفقر والعمل والإنتاج".

--(بترا)





أغ/اح

















16/11/2023 16:32:48