وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي في لواء الجامعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا) - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في منطقة لواء الجامعة.
وقال الخلايلة، إن دأبت وبتوجيهات دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لنكون بين أهلنا والاستماع لملاحظاتهم والوقوف على احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها قدر المستطاع وفق الإمكانيات المتاحة وإقامة الملتقيات الخيرية، انطلاقاً من المسؤولية الدينية التي تحث على التكافل والتعاون و المؤاخاة والألفة بين المؤمنين، مشيرا إلى قول النبي الكريم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
وأشار ، إلى أنّ الملتقيات الخيرية تُشكّل فرصة لمراجعة كل ما يتعلق بقطاع الأوقاف وصندوق الزكاة، مبيناً أهمية الزكاة لما فيها من سدِّ حاجة الفقراء والمساكين وتعزيز التعاون والتضامن بين أبناء المجتمع؛ ما يكسبه المنعة والقوة.
ولفت إلى أن أموال الزكاة تذهب ضمن مصارف الزكاة الشرعية المحددة، فيما تتولى موازنة الدولة المصاريف الإدارية ورواتب العاملين في الصندوق.
وتوجّه الخلايلة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع الظلم والعدوان الغاشم الذي يتعرّض له أهلنا في غزَّة هاشم، وأن ينصرهم على عدوهم نصراً مُبينا.
ووزع الخلايلة خلال الملتقى مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء الجامعة، تمثّلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيماً و 50 طالب علم جامعيا بواقع 100دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، مشيراً إلى وجود 120 أسرة تتقاضى رواتب شهرية و 50 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام، وترميم 4 منازل في مناطق لواء الجامعة.
كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي استفاد منه قرابة 1200 مواطن من سكان منطقة لواء الجامعة.
--(بترا)
وهـ / ف م/اح
16/11/2023 16:03:48
MENAFN16112023000117011021ID1107442141
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