وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي في لواء الجامعة

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عمان 16 تشرين الثاني (بترا) - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في منطقة لواء الجامعة.

وقال الخلايلة، إن دأبت وبتوجيهات دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لنكون بين أهلنا والاستماع لملاحظاتهم والوقوف على احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها قدر المستطاع وفق الإمكانيات المتاحة وإقامة الملتقيات الخيرية، انطلاقاً من المسؤولية الدينية التي تحث على التكافل والتعاون و المؤاخاة والألفة بين المؤمنين، مشيرا إلى قول النبي الكريم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وأشار ، إلى أنّ الملتقيات الخيرية تُشكّل فرصة لمراجعة كل ما يتعلق بقطاع الأوقاف وصندوق الزكاة، مبيناً أهمية الزكاة لما فيها من سدِّ حاجة الفقراء والمساكين وتعزيز التعاون والتضامن بين أبناء المجتمع؛ ما يكسبه المنعة والقوة.

ولفت إلى أن أموال الزكاة تذهب ضمن مصارف الزكاة الشرعية المحددة، فيما تتولى موازنة الدولة المصاريف الإدارية ورواتب العاملين في الصندوق.

وتوجّه الخلايلة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع الظلم والعدوان الغاشم الذي يتعرّض له أهلنا في غزَّة هاشم، وأن ينصرهم على عدوهم نصراً مُبينا.

ووزع الخلايلة خلال الملتقى مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء الجامعة، تمثّلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيماً و 50 طالب علم جامعيا بواقع 100دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، مشيراً إلى وجود 120 أسرة تتقاضى رواتب شهرية و 50 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام، وترميم 4 منازل في مناطق لواء الجامعة.

كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي استفاد منه قرابة 1200 مواطن من سكان منطقة لواء الجامعة.

--(بترا)

وهـ / ف م/اح

16/11/2023 16:03:48