مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ظهر اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.
وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح .
وأوضحت أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
و شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد الطلبة وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الشريف
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
16/11/2023 15:58:28
MENAFN16112023000117011021ID1107442140
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