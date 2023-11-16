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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

11/16/2023 2:40:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ظهر اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.
وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح .
وأوضحت أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
و شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد الطلبة وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الشريف
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
16/11/2023 15:58:28

MENAFN16112023000117011021ID1107442140

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