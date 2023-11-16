وزير الأشغال يتفقد مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال جولة ميدانية، اليوم الخميس، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 93 بالمئة.

وبحسب بيان للوزارة، شدد أبو السمن على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليم المشروع للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي من خلال الربط مع مشروع الباص السريع داخل عمان.

ووجه المعنيين في الوزارة إلى ضرورة متابعة الأعمال بشكل يومي وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سير الأعمال وتذليل العوائق التي تواجه سير العمل ليصار إلى حلها بشكل فوري، وبما يسهم في استكمال الأعمال خلال المدد الزمنية.

ولفت أبو السمن إلى أهمية المشروع وأثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا أن المشروع يؤسس لتجربة ومفهوم جديدين في النقل بين مدن المملكة، حيث تتطلع الحكومة لإطلاق مشاريع مماثلة خلال الأعوام المقبلة.

واستمع الوزير إلى إيجاز حول سير الأعمال بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه بالحزمة الأولى 96 بالمئة، باستثناء أعمال جسر المسلخ وفي الثانية 98 بالمئة، وفي الثالثة 87 بالمئة ،فيما بلغت بالرابعة 99 بالمئة.

وبلغت كلفة المشروع نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسّم على 4 مراحل بطول إجمالي 20 كم.

وتشمل الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بـ 3 مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في منتصف الطريق مخصصة لحافلات التردد السريع، إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي إضافة إلى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة، وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

--(بترا)





م ح/م ف/اح

16/11/2023 15:55:31