وزير الأشغال يتفقد مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال جولة ميدانية، اليوم الخميس، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 93 بالمئة.
وبحسب بيان للوزارة، شدد أبو السمن على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليم المشروع للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي من خلال الربط مع مشروع الباص السريع داخل عمان.
ووجه المعنيين في الوزارة إلى ضرورة متابعة الأعمال بشكل يومي وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سير الأعمال وتذليل العوائق التي تواجه سير العمل ليصار إلى حلها بشكل فوري، وبما يسهم في استكمال الأعمال خلال المدد الزمنية.
ولفت أبو السمن إلى أهمية المشروع وأثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا أن المشروع يؤسس لتجربة ومفهوم جديدين في النقل بين مدن المملكة، حيث تتطلع الحكومة لإطلاق مشاريع مماثلة خلال الأعوام المقبلة.
واستمع الوزير إلى إيجاز حول سير الأعمال بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه بالحزمة الأولى 96 بالمئة، باستثناء أعمال جسر المسلخ وفي الثانية 98 بالمئة، وفي الثالثة 87 بالمئة ،فيما بلغت بالرابعة 99 بالمئة.
وبلغت كلفة المشروع نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسّم على 4 مراحل بطول إجمالي 20 كم.
وتشمل الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بـ 3 مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في منتصف الطريق مخصصة لحافلات التردد السريع، إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي إضافة إلى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة، وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
--(بترا)
م ح/م ف/اح
16/11/2023 15:55:31
MENAFN16112023000117011021ID1107442139
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