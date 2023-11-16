الخلايلة يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة والضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة، على شهداء غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك، في تعميم صدر عنه اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.

--(بترا)





وهـ / ف م/اح

16/11/2023 15:52:06