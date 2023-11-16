قوات الاحتلال تعتقل 2735 فلسطينيا بالضفة منذ عملية طوفان الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 2735 فلسطينيا بالضفة منذ عملية طوفان الأقصى
التاريخ
11/16/2023 2:40:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عملية "طوفان الاقصى" إلى 2735.
وأفاد بيان مشترك للهيئة والنادي اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة 85 فلسطينيا على الأقل في مدن الضفة الغربية .
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
16/11/2023 15:47:34
MENAFN16112023000117011021ID1107442137
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