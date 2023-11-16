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قوات الاحتلال تعتقل 2735 فلسطينيا بالضفة منذ عملية طوفان الأقصى

11/16/2023 2:40:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 16 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عملية "طوفان الاقصى" إلى 2735.
وأفاد بيان مشترك للهيئة والنادي اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة 85 فلسطينيا على الأقل في مدن الضفة الغربية .
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
16/11/2023 15:47:34

MENAFN16112023000117011021ID1107442137

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