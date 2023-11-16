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مقتل نائب قائد سرية المظليين في جيش الاحتلال بشمال غزة

11/16/2023 2:40:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل نائب قائد سرية المظليين الإسرائيليين في اشتباكات وقعت شمال قطاع غزة.
ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مصادر عسكرية اسرائيلية، أن النقيب شلومو بن نون وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، قتل خلال المعارك شمال قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
16/11/2023 15:43:48

MENAFN16112023000117011021ID1107442136

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