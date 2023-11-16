مقتل نائب قائد سرية المظليين في جيش الاحتلال بشمال غزة

مقتل نائب قائد سرية المظليين في جيش الاحتلال بشمال غزة
التاريخ
11/16/2023 2:40:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل نائب قائد سرية المظليين الإسرائيليين في اشتباكات وقعت شمال قطاع غزة.
ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مصادر عسكرية اسرائيلية، أن النقيب شلومو بن نون وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، قتل خلال المعارك شمال قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
16/11/2023 15:43:48
MENAFN16112023000117011021ID1107442136
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