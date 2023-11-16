المناطق التنموية تطلق الخط الساخن لمستثمري البحر الميت وعجلون
التاريخ
11/16/2023 2:40:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خدمة الخط الساخن على مدار الساعة لكافة المستثمرين والعملاء والمهتمين بالاستثمار للرد على كافة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى الخاصة بمنطقتي البحر الميت التنموية والصوان/ عجلون التنموية وذلك على الرقم (0771004556).
--(بترا)
اح
16/11/2023 15:41:36
MENAFN16112023000117011021ID1107442135
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