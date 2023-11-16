الصحة العالمية: علاج سرطان عنق الرحم والوقاية منه ممكنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية، إنه على الرغم من أن سرطان عنق الرحم يثير قلقا صحيا في جميع أنحاء العالم؛ إلا أنه يمكن الوقاية منه وعلاجه.

وأوضحت المنظمة في بيان لمكتبها الإقليمي اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للعمل من أجل القضاء على سرطان عنق الرحم الذي يحتفل به العالم في 17 تشرين الثاني سنويا، أن سرطان عنق الرحم يودي بحياة 300 ألف امرأة في جميع أنحاء العالم سنويا، مشيرة الى أن 90 بالمئة من الحالات والوفيات تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وعلى صعيد إقليم شرق المتوسط، يأتي سرطان عنق الرحم في المرتبة 6 بقائمة أكثر أمراض السرطان شيوعا بين النساء في الإقليم، وفي عام 2020، شخصت نحو 89800 امرأة بسرطان عنق الرحم في الإقليم، وتوفيت بسبب هذا المرض أكثر من 47500 امرأة.

وأكد البيان، أنه يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم وعلاجه؛ حيث يعد أحد أنواع السرطان القابلة للعلاج إذا شخص واكتشف مبكرا، وجرى التعامل معه علاجيا على نحو فعال، ويمكن كذلك تقديم التدبير العلاجي للسرطانات المشخصة في مراحل متأخرة باستخدام العلاج المناسب وتقديم الرعاية الملطفة.

ووفق البيان، يعد التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري من أكثر الطرق فعالية ومأمونية للوقاية منه، وينبغي أن يكون متاحا للفتيات في كل مكان.

ويوصى بإعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لجميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 - 14 سنة للوقاية من الإصابة به في مرحلة لاحقة من حياتهن، ويمكن إعطاء التطعيم في جرعة واحدة أو جرعتين للفئات العمرية الأصغر التي تتراوح بين 9 سنوات إلى 14 سنة، وجرعتين إلى 3 جرعات لمنقوصات المناعة.

وفي عام 2020، أصدرت الدول الأعضاء في المنظمة تكليفا مهما، وتعهدت بالقضاء عليه بوصفه إحدى مشكلات الصحة العامة، ولأول مرة عقد 194 بلدا العزم على استئصال أحد أنواع السرطان، مشيرا إلى أنه ومن خلال اتباع نهج شامل للوقاية من سرطان عنق الرحم وتحريه وعلاجه، يمكن القضاء عليه بوصفه مشكلة صحية عامة في غضون جيل واحد.

وتتلاءم الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم لإقليم شرق المتوسط مع السياق الإقليمي، وتحدد 5 مجالات عمل استراتيجية هي: تعزيز الوقاية الأولية من خلال تسريع إدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وتحسين التغطية، وتحسين فحص عنق الرحم وعلاج مرحلة ما قبل السرطان، وتخفيف عبء المعاناة الناجمة عن سرطان عنق الرحم عن طريق تحسين توافر خدمات التشخيص المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطفة، وتعزيز النظم الصحية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة على نحو يتسم بالتكامل والكفاءة والإنصاف عبر ركائز التطعيم والفحص والعلاج، ونظم الرصد والتقييم المناسبة والفعالة، وأخيرا تحسين التواصل والدعوة والتعبئة الاجتماعية لمواجهة التردد في أخذ اللقاحات، وزيادة الوعي بالوقاية والعلاج، وتحسين تقبل التشخيص.

ويتزامن احتفال العالم اليوم العالمي للعمل من أجل القضاء على سرطان عنق الرحم مع مرور ثلاث سنوات على التعاون العالمي مع الناجيات والقادة والمناصرين من أجل القضاء على سرطان عنق الرحم.

ويتيح ذلك فرصة للاحتفال بالالتزام العالمي واستعراض التقدم المحرز في مسار القضاء على هذا المرض بهدف بلوغ حد أدنى للإصابة بهذا النوع من السرطان يقل عن 4 نساء لكل 100 ألف امرأة في السنة، وقد حفز ذلك حركة اجتماعية وشجع على تقليد سنوي يجمع بين المجتمعات في جميع أنحاء العالم من أجل "يوم العمل للقضاء على سرطان عنق الرحم".

--(بترا)

وز/ ف م/اح

16/11/2023 15:11:32