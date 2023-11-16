الفايز يستنكر الصمت الدولي على حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)





عمّان 16 تشرين الثاني (بترا)- استنكر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الصمت الدولي على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متسائلا "إلى متى ستبقى إسرائيل دولة خارجة على القانون تحميها دول لطالما أشبعت عالمنا تنظيرا حول قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وحق الشعوب في الحرية والاستقلال؟".

وبحسب بيان للمجلس، قال الفايز في كلمة ألقاها اليوم الخميس، في المؤتمر الرابع عشر لقمة البوسفور في إسطنبول بعنوان "الطريق نحو القرن القادم - التحديات والوعود"، إن منطقتنا تواجه اليوم تحديات كبيرة، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ما زال متواصلا، وهي محرومة من الاستقرار والسلام منذ ثمانية عقود، بسبب فشل المجتمع الدولي في التصرف بمسؤولية تجاه حل القضية الفلسطينية، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بحزم، لإجباره على تنفيذ عشرات القرارات للأمم المتحدة التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط.

وأكد أنه "لا يمكن بناء السلام في ظل الظلم الذي يشكل مصدره الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني حذر مرارا وتكرارا من الخطر الذي يتكشف الآن ويهدد منطقتنا والمجتمع الدولي بأسره، وكما قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله "إنه يمكن أن تقضي على المقاوم، لكن لا يمكن أن تقضي على القضية".

وقال رئيس مجلس الأعيان، إن انعقاد المؤتمر يأتي والعالم يعيش اليوم صراعات وأزمات سياسية وحروبا أهلية أدت إلى قتل وتشريد مئات الآلاف وانتشار الفقر والبطالة، وتراجع النمو الاقتصادي وانعدام التنمية، وانتشار قوى الإرهاب والتطرف، ورواج تجارة المخدرات، واتساع الفجوة بين دول الشمال والجنوب، وزاد من هذه التحديات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار الطاقة والسلع والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف، "كما يواجه عالمنا اليوم انتشار الجوع والمجاعة في العديد من دول العالم، والهدر الكبير في الموارد الزراعية الأساسية، ويدخل التغير المناخي كتحدٍ إضافي، ليعمق أزمة الغذاء العالمية إلى مستوى مقلق، قد يتحول إلى قلق غير مسبوق، ما يتسبب بمزيد من حالات النزوح واللجوء، وهو وضع يقتضي الحذر الشديد والتعاون الكبير، وتبني الإجراءات الوقائية، لمواجهة كل ما يمكن أن يهدد الأمن الغذائي الدولي".

وأشار الفايز إلى جملة من التحديات التي يواجهها عالمنا من بينها انتشار تجارة السلاح على حساب قضايا التنمية في مختلف دول العالم، والتي أدت إلى المزيد من الصراعات في عالمنا، لافتا إلى أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كشف عن أن إجمالي مبيعات الأسلحة لأكبر منتجي الأسلحة في العالم بلغ 592 مليار دولار عام 2021، مبينا أنه لو استخدمت هذه المبالغ في قضايا التنمية ومواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي لكان عالم اليوم مختلف وخال من الجوع والفقر والصراعات.

وعرض الفايز لتحدي اللجوء والنزوح، الذي بات مشكلة تعاني منها مختلف دول العالم، وتعود أسبابها إلى معاناة الكثيرين من الاضطهاد والصراعات والعنف، أو نتيجة الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو الآراء السياسية.

وبين أن أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشارت إلى أنه في عام 2017 نزح حوالي 65 مليون شخص قسراً في جميع أنحاء العالم، تاركين بيوتهم وبلدانهم ومقدراتهم، وهناك مثلا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، والملايين من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، ومثلهم أيضا من الدول الافريقية خاصة الذين هاجروا بسبب الجوع والفقر والاضطهاد الديني والعرقي.

وأكد رئيس مجلس الأعيان أن الفوضى التي تجتاح العالم وما يواجهه من تحديات سياسية وأمنية واجتماعية، أدت إلى اتساع الفجوة بين دول الشمال والجنوب، خاصة الفجوة التكنولوجية والتنمية المستدامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وللأسف أصبحت دول الجنوب التي تمتلك اغلب الثروات الطبيعية هي الأشد فقرا والأكثر معاناة، من الصراعات والعنف وعدم الاستقرار السياسي والأمني.

وبين أن هذه التحديات ترتب على المجتمع الدولي المزيد من التشاركية المبنية على الثقة لتجاوزها من خلال بناء علاقات قائمة على الاحترام والمنافع المشتركة وعلى نحو يبني مستقبلا تشاركي لمجتمعاتنا يحقق الرفاه للجميع، ويعيد المتانة والقوة للقيم الإنسانية والأخلاقية، وقيم الحرية والعدالة، بعيدا عن السيطرة والاستحواذ والهيمنة، وسياسة الاستقطاب وتحقيق المنافع الخاصة على حساب كرامة الشعوب وحريتها وأمنها واستقرار الدول وسيادتها.

وأضاف، "اليوم وفي هذه الساعة ومنذ ثمانية عقود مضت يواجه عالمنا وخاصة منطقتنا العربية أكبر تحد يتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض إسرائيل السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والحياة والاستقلال، فإسرائيل ترتكب ابشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أمام نظر العالم اجمع غير آبهة بقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية.

وأكد الفايز أهمية بذل جهود أكبر لمواجهة مختلف التحديات من خلال الحوار المسؤول والجاد، وإيجاد الترابط الاقتصادي المتبادل بين الدول، وتعزيز العلاقات في المجال الثقافي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الاعتراف المتبادل بالحقوق وتحقيق العدالة للجميع يصل بالجميع إلى معادلة أمن ورخاء دائمين.

يشار إلى أن قمة البوسفور تتضمن محاور وجلسات عمل متخصصة حول تحديات تواجه المجتمع الدولي، خاصة القضايا السياسية والأمن وتحديات التنمية والمعرفة والتحوّلات والتحديات العالمية، ويشارك في أعمالها على مدى يومين عدد كبير من مختلف دول العالم، وممثلون للعديد من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى مسؤولين سياسيين وباحثين في القضايا السياسية والصراعات والتنمية الاقتصادية، لمناقشة التحوّلات والتحديات العالمية، وفرص الاستثمار وقضايا الطاقة والمناخ .

--(بترا)





م ش/م ف/ اح

16/11/2023 14:57:44



