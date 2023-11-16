كنعان: الاعتداء على المستشفى الأردني جريمة حرب غير أخلاقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)-صالح الخوالدة- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان إن تتبع تاريخ سلوك العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال يدلل على نهج ومسلسل الاعتداء على المستشفيات في فلسطين المحتلة.

وأضاف أن مهاجمة مستشفى حكومي في حيفا عام 1947، واتخاذ أسطح مستشفى هداسا مركزا لقنص المدنيين وسيارات الإسعاف الفلسطينية عام 1948م، ومستشفيات قطاع غزة، دليل على تاريخ الإجرام الإسرائيلي المتكرر ضدها.

وأشار إلى أنه في عام 1987هاجم الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء، وجرت مجزرة قتل فيها خمسة مرضى، وفي عام 1988 هاجم مستشفيات الشفاء والأهلي في غزة، وتكرر الأمر ضد مستشفى الشفاء عامي 1988 و 1992، واعتقل خلالها الجرحى وهم في حالات صحية صعبة وخطيرة.

وأكد أن هذا الإجرام الوحشي الذي يحدث اليوم في غزة وقبل ذلك بأسابيع قليلة كانت مجزرة المستشفى المعمداني، ما جعل العالم يقف في حالة ذهول تجاه ما يجري ضد مستشفى الشفاء، مشيرا إلى أن جميع من يقف داعماً لصمود غزة وأهلها بمن فيهم الكوادر الطبية الأردنية الشجاعة في المستشفى الميداني الأردني، يقع في دائرة القصف الإسرائيلي.

وتابع، ومن ذلك تعرض المستشفى الأردني وكوادره المخلصة لعملها وإنسانيتها وأهلها للاعتداء السافر المرفوض الذي يعد جريمة حرب وحالة جرمية غير أخلاقية، والتي قصد منها الاحتلال تضييق الخناق على أهلنا في غزة، وإضعاف معنوياتهم ومعنويات كل من يساعدهم.

وأردف، ولكن الواجب المهني الطبي والأخلاقي والتضحيات التاريخية للآباء والأجداد زادت من إصرار نشامى المستشفى الأردني،مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي الوحشي على المستشفى الميداني دليل آخر على أن الحرب الإسرائيلية على غزة هدفها الإبادة، كما تؤكد هذه الهجمة القناعة على أن الوحدة التاريخية الشعبية بين الأردن وفلسطين تشكل تحديا للاحتلال.

وأكد أن السلطة القائمة بالاحتلال بهجومها على المستشفيات والكوادر الطبية تخالف وتعارض القانون الدولي الذي منع الاعتداء على القطاعات الخدماتية الصحية، ومن ذلك ما جاء في اتفاقيات جنيف، ومنها اتفاقية جنيف (4) المادة 18، والبروتوكول (1) المادة 12، والبروتوكول (2) المادة 11، المتضمن عدم جواز الهجوم عليها، وكذلك نصت اتفاقية جنيف (4) المادة 55، والبروتوكول(1) المادة 14، على أن المواد والمستلزمات الطبية ليست هدفا عسكريا لذلك يمنع الهجوم عليها.

وقال إن الأردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيبقى السند والداعم لأهلنا في غزة ونابلس ومدن فلسطين المحتلة كافة.

--(بترا)





ص خ/ ف ج

16/11/2023 14:52:40