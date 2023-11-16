ندوة في اليرموك حول الأبعاد النفسية للحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 16 تشرين الثاني(بترا)- نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك اليوم الخميس ندوة حول الأبعاد النفسية للحرب على غزة.

وقالت الدكتورة منار بني مصطفى، إن الأحداث التي ترتبط بالحرب تؤدي إلى الصدمات النفسية من خلال التعرض للقصف وإطلاق النار مباشرة والتهجير القسري والتعرض للضرب والتعذيب وفقدان أحد أفراد الأسرة والاحتجاز في مكان ما، ومشاهدة أحداث العنف وعدم الحصول على موارد الحياة الأساسية كالدواء والغذاء، لافتة إلى أن الصدمات النفسية للحروب تختلف تبعا لعوامل عديدة، أبرزها الجنس والمرحلة العمرية.

وأشارت إلى دراسات علمية أُجريت على قطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، أظهرت أن السكان في القطاع بشكل عام لديهم زيادة واضحة في انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية، كما أن الأطفال والمراهقين من 10-19 عاما تظهر لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 32.7 بالمئة.

من جهته لفت الدكتور فراس قريطع إلى أن الآثار النفسية لمشاهد القتل والتدمير القاسية تظهر بعد أسابيع أو ربما أشهر، ويستمر تأثيرها لفترات طويلة بحسب طبيعة الشخص المتأثر بها وبنيته النفسية، مؤكدا أنه رغم قسوة ما يجري في غزة إلا أن البعض يمتلك سمات شخصية تساعده في تحسين المناعة النفسية وتجعله أقدر على مواجهة الصدمات.

وبين أن هنالك العديد من الاستراتيجيات التي تسهم في الحد من التأثير السلبي لمشاهد العنف على الأشخاص كالتنفيس الانفعالي والابتعاد عن الكبت المستمر للمشاعر، والتواصل مع شبكات الدعم الاجتماعي، وإعادة تأطير التفكير، بالإضافة إلى الحفاظ على الإيقاع المعتاد للنشاطات اليومية وتعزيز الجوانب الروحية.

وقال إن أطفال غزة يمرون في مراحل نمائية حرجة تتطلب الاهتمام بهم، ومنحهم بيئة آمنة تساعدهم على النمو النفسي والعقلي، بعيدا عن الصدمات من خلال عدم تعريضهم بشكل مباشر للمشاهد المؤلمة والحديث معهم عما يجري بما يتناسب مع أعمارهم.

--(بترا)





م.ق/ ف ج

16/11/2023 14:40:08