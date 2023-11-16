الجامعة العربية: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء، الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطات الاحتلال.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل تنفيذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي دفعة للجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار.

--(بترا)

ن ا/ أ أ/ ف ج

16/11/2023 14:30:25