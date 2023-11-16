Friday, 17 November 2023 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة العربية: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح

11/16/2023 2:40:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء، الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطات الاحتلال.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل تنفيذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي دفعة للجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/ ف ج
16/11/2023 14:30:25

MENAFN16112023000117011021ID1107442130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث