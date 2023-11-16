الجامعة العربية: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء، الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطات الاحتلال.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل تنفيذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي دفعة للجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/ ف ج
16/11/2023 14:30:25
MENAFN16112023000117011021ID1107442130
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